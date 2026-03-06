Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε αδιέξοδο Έλληνες στην Ταϊλάνδη μετά από ακύρωση πτήσης - Τα εισιτήρια επιστροφής ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε αδιέξοδο Έλληνες στην Ταϊλάνδη μετά από ακύρωση πτήσης - Τα εισιτήρια επιστροφής ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ
Πέντε Έλληνες πολίτες βρίσκονται σε αδιέξοδο στο Πουκέτ μετά την ακύρωση της πτήσης τους με την Etihad Airways προς Άμπου Ντάμπι
Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν πέντε Έλληνες στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όταν είδαν την πτήση τους προς Άμπου Ντάμπι να ακυρώνεται, με τους ίδιους να αδυνατούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά, που απαιτούνται για επιστροφή στην Ελλάδα μέσω άλλων ενδιάμεσων στάσεων.
Η παρέα των Ελλήνων έκανε τις τελευταίες ημέρες διακοπές στο τροπικό νησί, ήρθε ωστόσο αντιμέτωπη με μία απρόβλεπτη συγκυρία, που επηρεάζεται από τις τρέχουσες εξελίξεις και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οδηγώντας σε αναστολή πτήσεων και σε κλείσιμο του εναέριου χώρου σε πολλές χώρες.
Την ώρα λοιπόν, που πραγματοποιείται επαναπατρισμός Ελλήνων από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι με πτήσεις της Aegean και C-130, αρκετοί ταξιδιώτες που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως η Ταϊλάνδη, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην επιστροφή τους. Η αναδιάταξη των αεροπορικών δρομολογίων και η αποφυγή πτήσεων πάνω από περιοχές έντασης έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να φτάνουν ακόμη και τα 2.500 ευρώ, ποσό απαγορευτικό για πολλούς που αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν άμεσα και με ασφάλεια στην Ελλάδα.
Η πτήση της Αμαλίας Τσιαρδάκη και άλλων 4 Ελλήνων από Πουκέτ για Αμπού Ντάμπι και από εκεί προς την Ελλάδα με την αεροπορική εταιρεία Etihad ακυρώθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Παρά τις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν με την ελληνική πρεσβεία στην Μπανγκόκ, αλλά και με την ίδια την αεροπορική, αναφέρουν στο Protothema ότι δεν έχουν λάβει ουσιαστική βοήθεια.
Αρχικά, είχαν προγραμματίσει την αναχώρησή τους τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου, αλλά λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του check-in, η Etihad ανακοίνωσε ότι η πτήση τους τίθεται σε αναστολή. «Κάναμε το check-in και δύο ώρες αργότερα μας ανακοινώνει η Etihad ότι η πτήση μας είναι σε αναστολή», λέει ο ένας εκ των ταξιδιωτών. Η ακύρωση προκάλεσε αδιέξοδο, καθώς είχαν ήδη κάνει check-in και η κράτησή τους δεν μπορούσε πλέον να τροποποιηθεί μέσω γνωστής πλατφόρμας κρατήσεων.
Οι προσπάθειες επικοινωνίας με την Etihad μέσω Chatbox απέβησαν άκαρπες, με αναμονή πολλών ωρών χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, προσπάθησαν να βρουν λύσεις επικοινωνώντας τηλεφωνικά και μέσω email με την ελληνική πρεσβεία στην Μπανγκόκ, η οποία όμως τους πρότεινε να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω Κίνας ή Σιγκαπούρης.
Η μία γυναίκα ανέφερε ότι αρχικά τους είχαν ενημερώσει πως υπήρχε διαθεσιμότητα για πτήση στις 13 Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση να ακυρώσουν το check-in της προηγούμενης πτήσης, κάτι που –όπως εξήγησε– δεν μπορούσε να γίνει άμεσα και κατέστη δυνατό μόνο μετά την ώρα αναχώρησης της πτήσης τους. Τότε, σύμφωνα με την ίδια, ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε πλέον διαθεσιμότητα έως τις 12 Μαρτίου και ότι για μεταγενέστερη πτήση θα έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον κόστος, ενώ οι εναλλακτικές μέσω άλλων αεροπορικών εταιρειών φτάνουν σε υπέρογκα ποσά, από 2.500 έως και 12.500 ευρώ, με έως και τρεις ανταποκρίσεις και συνολική διάρκεια ταξιδιού που μπορεί να αγγίξει τις 44 ώρες.
Στο μεταξύ, μετά την ακύρωση της πτήσης, η παρέα των πέντε Ελλήνων έχει ήδη αναγκαστεί να καλύψει με προσωπικά έξοδα δύο επιπλέον ημέρες διαμονής και διατροφής σε ξενοδοχείο στο Πουκέτ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν καταφέρουν να επαναπρογραμματίσουν σύντομα την πτήση τους, να διαμείνουν εκεί. Όπως σημειώνουν, «πληρώσαμε δύο παραπάνω ημέρες ξενοδοχείο και φαγητό, χωρίς να ξέρουμε αν και πότε θα φύγουμε».
Οι ίδιοι ζητούν βοήθεια, έστω ενημέρωση και διευθέτηση πτήσης επαναπατρισμού, προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
