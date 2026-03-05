«Βλέπαμε τους πυραύλους να περνούν στον ουρανό, ζήσαμε την κόλαση»: Έφτασαν άλλοι 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι, συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο, βίντεο

Τα στιγμιότυπα ήταν χαρακτηριστικά τόσο της έντονης συναισθηματικής φόρτισης όσο και της ανακούφισης που αισθάνθηκαν επιβάτες και οι συγγενείς τους που τους υποδέχτηκαν, αφού έσφιγγαν στην αγκαλιά τους τα οικεία τους πρόσωπα.Κεντρικά πρόσωπα ήταν μανάδες με καρότσια στα χέρια όπου μετέφεραν τα παιδάκια τους κι έπεφταν με ανακούφιση στην αγκαλιά των δικών τους προσώπων.





91 Έλληνες με C-130 έφτασαν στην Ελευσίνα

«Προσπαθώ για να μην συγκινηθώ που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το πιστεύουμε. Είχαμε πάει απλά για ένα ταξίδι και ήταν κακό timing. Ευγνωμοσύνη σε όλους που ήρθαμε εδώ σήμερα. Αισθανόσουν κάποια στιγμή ότι είσαι στο Ντουμπάι και δεν θα συμβεί κάτι. Αλλά όταν έβλεπες στον ουρανό από πάνω σου να περνούν πύραυλοι και να έχεις τον φόβο αν θα γίνει κάτι σε εσένα, θέλαμε να φύγουμε χθες».«Ήταν τρόμος αναλόγως σε τι περιοχή μένεις. Ακούστηκαν κάτι μπαμ, αναχαιτίστηκαν και όλα καλά. Υπήρξε λίγος φόβος, αλλά ήταν όλα οργανωμένα».«Η κατάσταση ήταν τραγική για όλους μας, ειδικά για τους Έλληνες. Τα ΗΑΕ τα αναχαίτισαν όλα. Δόξα το Θεό. Περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά τελικά τα καταφέραμε».Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν φτάσει 91 Έλληνες στην Ελευσίνα με C-130 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχη πτήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου.«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», τονίζει σε σχετική της ανακοίνωσή της η AEGEAN.