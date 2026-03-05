«Βλέπαμε τους πυραύλους να περνούν στον ουρανό, ζήσαμε την κόλαση»: Έφτασαν άλλοι 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι, συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο, βίντεο
«Βλέπαμε τους πυραύλους να περνούν στον ουρανό, ζήσαμε την κόλαση»: Έφτασαν άλλοι 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι, συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο, βίντεο
Σκηνές αγωνίας και φόβου περιέγραψαν ανακουφισμένοι οι Έλληνες που έφτασαν αργά απόψε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα προσγειώθηκαν απόψε στο «Ελ. Βενιζέλος» οι 122 Έλληνες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που έφτασαν με την πτήση της Aegean από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι. Η πτήση αρχικά αναμενόταν περίπου στις 21:30 και τελικά προσγειώθηκε στις 23:00.
Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές με τους επαναπατρισθέντες να αγκαλιάζονται από τους οικείους τους που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες με δάκρυα χαράς κρατούσαν σφιχτά τους δικούς τους ανθρώπους, δυσκολευόμενοι να πιστέψουν ότι ο εφιάλτης τους είχε τελειώσει.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε δηλώσεις τους εξέφρασαν τόσο την ανακούφισή τους που πάτησαν ελληνικό έδαφος μετά την περιπέτεια που έζησαν, όσο και τις στιγμές αγωνίας και φόβου που έζησαν στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή.
Μεταξύ των επιβατών και μικρά παιδιά, που περιέγραψαν όσα είδαν κι έζησαν.
«Ευχαριστούμε τον Θεό πάλι, γιατί τώρα μόλις μάθαμε ότι κάτω γίνεται χαμός. Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε. Πήγαμε για ένα τριήμερο κι αντί να διασκεδάσουμε ζήσαμε την κόλαση. Αγωνία και φόβο περισσότερο. Και μόνο που μπήκαμε στο αεροπλάνο για να φύγουμε ήταν πολύ σημαντικό», τόνισε μια άλλη επιβάτιδα, που όπως είπε θα έπρεπε στη συνέχεια να ταξιδέψει για την Κρήτη με την οικογένειά της.
Μάλιστα, ένας μικρός επιβάτης είπε: «Ήμασταν στο Ντουμπάι είδαμε κάποιες εκρήξεις, αλλά ήμασταν μακριά».
Δείτε βίντεο
Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές με τους επαναπατρισθέντες να αγκαλιάζονται από τους οικείους τους που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες με δάκρυα χαράς κρατούσαν σφιχτά τους δικούς τους ανθρώπους, δυσκολευόμενοι να πιστέψουν ότι ο εφιάλτης τους είχε τελειώσει.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε δηλώσεις τους εξέφρασαν τόσο την ανακούφισή τους που πάτησαν ελληνικό έδαφος μετά την περιπέτεια που έζησαν, όσο και τις στιγμές αγωνίας και φόβου που έζησαν στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή.
Μεταξύ των επιβατών και μικρά παιδιά, που περιέγραψαν όσα είδαν κι έζησαν.
«Ήταν μια δοκιμασία, τώρα όλα είναι καλά»«Ήταν μια δοκιμασία, τώρα όλα είναι καλα. Η πτήση ήταν μια χάρα. Ήταν σχεδόν γεμάτη», δήλωσε επιβάτιδα.
«Ευχαριστούμε τον Θεό πάλι, γιατί τώρα μόλις μάθαμε ότι κάτω γίνεται χαμός. Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε. Πήγαμε για ένα τριήμερο κι αντί να διασκεδάσουμε ζήσαμε την κόλαση. Αγωνία και φόβο περισσότερο. Και μόνο που μπήκαμε στο αεροπλάνο για να φύγουμε ήταν πολύ σημαντικό», τόνισε μια άλλη επιβάτιδα, που όπως είπε θα έπρεπε στη συνέχεια να ταξιδέψει για την Κρήτη με την οικογένειά της.
«'Εχουν μείνει πίσω Έλληνες, δεν έχουν τα χρήματα να γυρίσουν»Επιβάτης της πτήσης περιγράφει συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς περάσε τα σύνορα από τη Σαουδική Αραβία όπου βρισκόταν. «Περάσαμε με τα πόδια κι ένα κομμάτι το καλύψαμε με ένα μικρο λεωφορειάκι. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν μείνει πίσω γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να γυρίσουν. Το εισιτήριο κοστίζει ανά άτομο γύρω στις 3.000 ευρώ. Το μόνο σημείο από όπου μπορείς να φύγεις είναι από Ριάντ ή Κάιρο. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί κάτω είναι τουρίστες απο άλλες χώρες που ξόδεψαν τα χρήματά τους κι έχουν μείνει στο Ντουμπάι».
Μάλιστα, ένας μικρός επιβάτης είπε: «Ήμασταν στο Ντουμπάι είδαμε κάποιες εκρήξεις, αλλά ήμασταν μακριά».
Δείτε βίντεο
Τα στιγμιότυπα ήταν χαρακτηριστικά τόσο της έντονης συναισθηματικής φόρτισης όσο και της ανακούφισης που αισθάνθηκαν επιβάτες και οι συγγενείς τους που τους υποδέχτηκαν, αφού έσφιγγαν στην αγκαλιά τους τα οικεία τους πρόσωπα.
Κεντρικά πρόσωπα ήταν μανάδες με καρότσια στα χέρια όπου μετέφεραν τα παιδάκια τους κι έπεφταν με ανακούφιση στην αγκαλιά των δικών τους προσώπων.
Δείτε βίντεο
«Προσπαθώ για να μην συγκινηθώ που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το πιστεύουμε. Είχαμε πάει απλά για ένα ταξίδι και ήταν κακό timing. Ευγνωμοσύνη σε όλους που ήρθαμε εδώ σήμερα. Αισθανόσουν κάποια στιγμή ότι είσαι στο Ντουμπάι και δεν θα συμβεί κάτι. Αλλά όταν έβλεπες στον ουρανό από πάνω σου να περνούν πύραυλοι και να έχεις τον φόβο αν θα γίνει κάτι σε εσένα, θέλαμε να φύγουμε χθες».
«Ήταν τρόμος αναλόγως σε τι περιοχή μένεις. Ακούστηκαν κάτι μπαμ, αναχαιτίστηκαν και όλα καλά. Υπήρξε λίγος φόβος, αλλά ήταν όλα οργανωμένα».
«Η κατάσταση ήταν τραγική για όλους μας, ειδικά για τους Έλληνες. Τα ΗΑΕ τα αναχαίτισαν όλα. Δόξα το Θεό. Περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά τελικά τα καταφέραμε».
Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν φτάσει 91 Έλληνες στην Ελευσίνα με C-130 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχη πτήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου.
«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», τονίζει σε σχετική της ανακοίνωσή της η AEGEAN.
Κεντρικά πρόσωπα ήταν μανάδες με καρότσια στα χέρια όπου μετέφεραν τα παιδάκια τους κι έπεφταν με ανακούφιση στην αγκαλιά των δικών τους προσώπων.
Δείτε βίντεο
«Προσπαθώ για να μην συγκινηθώ που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το πιστεύουμε. Είχαμε πάει απλά για ένα ταξίδι και ήταν κακό timing. Ευγνωμοσύνη σε όλους που ήρθαμε εδώ σήμερα. Αισθανόσουν κάποια στιγμή ότι είσαι στο Ντουμπάι και δεν θα συμβεί κάτι. Αλλά όταν έβλεπες στον ουρανό από πάνω σου να περνούν πύραυλοι και να έχεις τον φόβο αν θα γίνει κάτι σε εσένα, θέλαμε να φύγουμε χθες».
«Ήταν τρόμος αναλόγως σε τι περιοχή μένεις. Ακούστηκαν κάτι μπαμ, αναχαιτίστηκαν και όλα καλά. Υπήρξε λίγος φόβος, αλλά ήταν όλα οργανωμένα».
«Η κατάσταση ήταν τραγική για όλους μας, ειδικά για τους Έλληνες. Τα ΗΑΕ τα αναχαίτισαν όλα. Δόξα το Θεό. Περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά τελικά τα καταφέραμε».
91 Έλληνες με C-130 έφτασαν στην Ελευσίνα
Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν φτάσει 91 Έλληνες στην Ελευσίνα με C-130 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχη πτήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου.
«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», τονίζει σε σχετική της ανακοίνωσή της η AEGEAN.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα