Πώς έγινε η ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ στη Νέα Μάκρη, τον έβαλαν «στόχο» και γάζωσαν το αυτοκίνητο με 7 σφαίρες

«Έμειναν περίπου δέκα λεπτά στο μαγαζί και μετά έψαχναν να πάρουν μια βαλίτσα. Και ρωτούσαν για ταξί. Εγώ μπήκα μέσα να κάνω δουλειά και στα πέντε λεπτά άκουσα τους πυροβολισμούς», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος, απέναντι από το σημείο της ένοπλης επίθεσης