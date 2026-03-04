Πώς έγινε η ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ στη Νέα Μάκρη, τον έβαλαν «στόχο» και γάζωσαν το αυτοκίνητο με 7 σφαίρες
Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Μάκρης όπου τρεις άνδρες άνοιξαν «πυρ» εναντίον ενός αυτοκινήτου και τράπηκαν σε φυγή και ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί μια συμπλοκή σε σούπερ μάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) όταν οι δράστες, μελαμψοί, σύμφωνα με περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, μπήκαν στο σούπερ μάρκετ και πλησίασαν ένα τέταρτο άτομο που έκανε ψώνια μέσα στο κατάστημα.
Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.
Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.
Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.
Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.
«Αυτοί πιο πριν ήταν στο σούπερ μάρκετ, είχαν μαζί τους και δύο σακούλες με ψώνια. Τα άφησαν εδώ, στην είσοδο, και μετά πήραν καφέ.
Έμειναν περίπου δέκα λεπτά στο μαγαζί και μετά έψαχναν να πάρουν μια βαλίτσα. Και ρωτούσαν για ταξί. Εγώ μπήκα μέσα να κάνω δουλειά και στα πέντε λεπτά άκουσα τους πυροβολισμούς.
Βγαίνω έξω και αυτοί είχαν φύγει. Είχαν αφήσει και τις σακούλες με τα ψώνια», περιγράφει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος, απέναντι από το σημείο της ένοπλης επίθεσης.
Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες κατοίκων προκειμένου να οδηγηθούν στα «ίχνη» των δραστών ή του οδηγού του Ι.Χ., ο οποίος δεν αποκλείεται να μένει στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμάξι που δέχθηκε τις σφαίρες και εντοπίστηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε έναν απόμερο δρόμο, στον Διόνυσο, ανήκει σε μια γυναίκα, υπήκοο Τουρκίας.
Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν ίχνη από αίμα, γεγονός που υποδεικνύει πως πιθανόν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Εντοπίστηκαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο στο περιστατικό να ενεπλάκησαν Τούρκοι, μέλη εγκληματικών ομάδων που δρουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.
