Στον Διόνυσο βρέθηκε το αυτοκίνητο που πυροβόλησαν στη Νέα Μάκρη, ανήκει σε Τουρκάλα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Διόνυσος Πυροβολισμοί Νέα Μάκρη Αστυνομία

Στον Διόνυσο βρέθηκε το αυτοκίνητο που πυροβόλησαν στη Νέα Μάκρη, ανήκει σε Τουρκάλα, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Τούρκων στη λεωφόρο Μαραθώνος απέναντι από υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ - Από την έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το όχημα βγαίνει στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία

Στον Διόνυσο βρέθηκε το αυτοκίνητο που πυροβόλησαν στη Νέα Μάκρη, ανήκει σε Τουρκάλα, δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Σε ένα στενό στον Διόνυσο εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που δέχθηκε τα πυρά αγνώστων έξω από σούπερ μάρκετ στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το όχημα βγαίνει στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία. Στο εσωτερικό δεν εντοπίστηκαν ίχνη από αίμα, γεγονός που υποδεικνύει πως πιθανόν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16.00 το μεσημέρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις Τούρκοι πεζοί πυροβόλησαν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στον Διόνυσο και έγιναν καπνός. Νωρίτερα φέρονται να είχαν μπει στο σούπερ μάρκετ και να καβγάδισαν, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.


Στο σημείο εντοπίστηκαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

