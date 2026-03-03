Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Στον Διόνυσο βρέθηκε το αυτοκίνητο που πυροβόλησαν στη Νέα Μάκρη, ανήκει σε Τουρκάλα, δείτε βίντεο
Στον Διόνυσο βρέθηκε το αυτοκίνητο που πυροβόλησαν στη Νέα Μάκρη, ανήκει σε Τουρκάλα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Τούρκων στη λεωφόρο Μαραθώνος απέναντι από υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ - Από την έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το όχημα βγαίνει στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία
Σε ένα στενό στον Διόνυσο εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που δέχθηκε τα πυρά αγνώστων έξω από σούπερ μάρκετ στη Νέα Μάκρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το όχημα βγαίνει στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία. Στο εσωτερικό δεν εντοπίστηκαν ίχνη από αίμα, γεγονός που υποδεικνύει πως πιθανόν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16.00 το μεσημέρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις Τούρκοι πεζοί πυροβόλησαν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στον Διόνυσο και έγιναν καπνός. Νωρίτερα φέρονται να είχαν μπει στο σούπερ μάρκετ και να καβγάδισαν, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το όχημα βγαίνει στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία. Στο εσωτερικό δεν εντοπίστηκαν ίχνη από αίμα, γεγονός που υποδεικνύει πως πιθανόν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16.00 το μεσημέρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις Τούρκοι πεζοί πυροβόλησαν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στον Διόνυσο και έγιναν καπνός. Νωρίτερα φέρονται να είχαν μπει στο σούπερ μάρκετ και να καβγάδισαν, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.
Στο σημείο εντοπίστηκαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα