Fake τα μηνύματα για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας σε πολίτες λέει ο Στρατός Ξηράς
Πηγές αναφέρουν ότι τα μηνύματα (sms) αυτά είναι ψεύτικα
Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
