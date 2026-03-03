Fake τα μηνύματα για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας σε πολίτες λέει ο Στρατός Ξηράς
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατός Ξηράς

Fake τα μηνύματα για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας σε πολίτες λέει ο Στρατός Ξηράς

Πηγές αναφέρουν ότι τα μηνύματα (sms) αυτά είναι ψεύτικα

Fake τα μηνύματα για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας σε πολίτες λέει ο Στρατός Ξηράς
Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης