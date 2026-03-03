Στη φυλακή ο 34χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ





Ο κατηγορούμενος ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραβάσεις της νομοθεσιας περί όπλων, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.



έχει μετανιώσει για αυτό που έγινε.











Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για άτομο που καλούσε σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, εισήλθαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.





Στη φυλακή οδηγείται ο 34χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του, μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.Ο κατηγορούμενος ο οποίος διώκεται γιαπαραβάσεις της νομοθεσιας περί όπλων, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύζυγό του και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ένας καβγάς ο οποίος ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας που του έκανε το θύμα. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ήταν υπό την επήρεια χαπιών και ότιγια αυτό που έγινε.Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Νίκος Σαλπιστής, ανέφερε ότι «σήμερα ο κατηγορούμενος είπε όλη την αλήθεια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η δίκη μας υπερασπιστική γραμμή είναι ξεκάθαρη: είναι μια τραβηγμένη ποινική δίωξη και αυτό που αξιολογήθηκε σήμερα δεν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για ένα επεισόδιο διάρκειας οκτώ ωρών κατά τη διάρκεια του οποίου την χτύπησε αλλά αν ήθελε να τη σκοτώσει θα την σκότωνε από την αρχή. Δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο».Την ίδια ώρα, η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για άτομο που καλούσε σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, εισήλθαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με κλωτσιές και μπουνιές όσο και με πιρούνι, σιδερένιες και ξύλινες ράβδους οι οποίες κατασχέθηκαν.



Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο ειδικός φρουρός Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και είναι ένας απο τους αστυνομικούς που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να σώσουν την γυναίκα, μόλις έφτασαν στο ισόγειο διαμέρισμα και μπήκαν μέσα είδαν στον χώρο της κουζινας το θύμα μαζί με τον δράστη, με τη νύφη της και τα ανήλικα παιδιά της.



Όλοι ήταν ακινητοποιημένοι από τον 34χρονο ενώ η γυναίκα ήταν γεμάτη αίματα, μώλωπες, ενώ υπήρχαν σε διάφορα σημεία κηλίδες αίματος.