Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη, τη χτυπούσε με σίδερα και ξύλο

ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομία Σύλληψη

Ο 34χρονος σύντροφος της  συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στράτος Λούβαρης
Στιγμές φρίκης στα χέρια του συντρόφου της έζησε μία 38χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 34χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.

Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για άτομο που καλούσε σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, εισήλθαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με κλωτσιές μπουνιές όσο και με πιρούνι, σιδερένιες και ξύλινες ράβδους οι οποίες κατασχέθηκαν.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.
