Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την επιμνημόσυνη δέηση διοργάνωσαν σΣχολεία, σύλλογοι και φορείς του Δήμου Τεμπών





Νωρίς σήμερα το πρωί, είκοσι νέες και νέοι από εννέα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών, αποφάσισαν να ενώσουν τη φωνή και την παρουσία τους με την τοπική κοινωνία σε μια πράξη βαθιάς μνήμης και συμβολισμού.







Κλείσιμο



Οι εκδηλώσεις ανήμερα της τραγωδίας



Το ερχόμενο Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία. Εκείνη την ημέρα θα έχουμε διαδηλώσεις σε όλη την χώρα και στην Λάρισα στις 12 το μεσημέρι, στην πόλη όπου θα διεξαχθεί η βασική δίκη στις 23 Μαρτίου.



Τρεις ημέρες πριν από την συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη , φορείς και κάτοικοι του δήμου Τεμπών πραγματοποίησαν τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας, στην μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στο μοιραίο τρένο. Κατά την διάρκεια της τελετής σχημάτισαν με κεριά τη φράση «δεν ξεχνάμε».Νωρίς σήμερα το πρωί, είκοσι νέες και νέοι από εννέα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών, αποφάσισαν να ενώσουν τη φωνή και την παρουσία τους με την τοπική κοινωνία σε μια πράξη βαθιάς μνήμης και συμβολισμού.Στις 10:00 το πρωί μετέβησαν στα Τέμπη, στο σημείο όπου συνέβη η τραγική σύγκρουση των δύο τρένων, για να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί για τα θύματα των Τεμπών.Το ερχόμενο Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία. Εκείνη την ημέρα θα έχουμε διαδηλώσεις σε όλη την χώρα και στην Λάρισα στις 12 το μεσημέρι, στην πόλη όπου θα διεξαχθεί η βασική δίκη στις 23 Μαρτίου.

Παράλληλα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας για την μνήμη των θυμάτων από τους συγγενείς, ενώ στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας υπάρχει κάλεσμα για εκδήλωση από τις οικογένειες Πλακιά στον σταθμό της Καλαμπάκας.