Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 47χρονος για κακοποίηση ΑμεΑ, τον έδενε στο κρεβάτι με ιμάντες και τον χτυπούσε
Ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή στον κατηγορούμενο – Αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο ιερέας που παραχώρησε το διαμέρισμα
Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε άνδρας που κατηγορείται ότι κακοποιούσε και έδενε με ιμάντες στο κρεβάτι έναν 52χρονο με αναπηρία, τη φροντίδα του οποίου είχε αναλάβει.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης ατόμου που δε μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος και ένας ιερέας, ο οποίος παρείχε το διαμέρισμα για διαμονή, ωστόσο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές και οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών τον Ιανουάριο του 2023, κατά τη διάρκεια παραμονής του παθόντα σε διαμέρισμα που ανήκει στην ενορία του ιερέα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος ζούσε υπό ανθυγιεινές συνθήκες. Συγκεκριμένα, στερούνταν υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, ενώ παράλληλα δεν του χορηγούνταν επαρκής σίτιση.
Υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου ήταν ο ιερέας, ο οποίος φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε άτομα που είχαν ανάγκη. Ωστόσο, η φροντίδα του θύματος είχε ανατεθεί —χωρίς σύμβαση— στον 47χρονο που καταδικάστηκε, ο οποίος στερούνταν τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και, επιπλέον, ασκούσε σωματική βία σε βάρος του.
Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο 52χρονος, ο οποίος είναι τετραπληγικός και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανέφερε ότι τους πρώτους μήνες πράγματι δεχόταν φροντίδα από τον 47χρονο. Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος άρχισε να τον δένει στο κρεβάτι, να τον ξυλοκοπεί σε όλο του το σώμα και να τον αφήνει να ζει μέσα στις ακαθαρσίες.
«Δεν τον κατήγγειλα στον αδελφό μου γιατί με απειλούσε ότι δεν θα μου δώσουν να φάω. Ο ιερέας είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου ότι θα με προσέχει. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης του είχα μιλήσει για την κατάσταση που αντιμετώπιζα. Σχεδόν όλο το χρονικό διάστημα που έμεινα εκεί ήμουν βρώμικος. Είχα υπομονή όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα.
Ο 47χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.
Από την πλευρά του, ο ιερέας που αθωώθηκε αρνήθηκε κατά την απολογία του την κατηγορία της έκθεσης. Τόνισε ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένη δομή, αλλά για ένα διαμέρισμα της ενορίας που διέθετε για τη βοήθεια ανθρώπων σε ανάγκη. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο 47χρονος δεν ήταν επίσημος φροντιστής, αλλά ένας άνθρωπος που διέμενε στο σπίτι και φρόντιζε τον παθόντα εθελοντικά, παρά την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων.
Την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων είχε προτείνει νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας. Στην αγόρευσή της τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο 47χρονος «κακομεταχειρίστηκε με τον πιο άσχημο τρόπο έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να αντιδράσει».
Όπως σημείωσε η εισαγγελέας: «Αυτό πρέπει να είναι στη σκέψη όλων. Ο παθών δεν μπορούσε να μιλήσει. Φέρεται να ήταν δεμένος, υπήρχαν ακαθαρσίες και δεν σιτιζόταν επαρκώς, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά κιλά. Ο αδελφός του είχε τη διαβεβαίωση ότι όλα πήγαιναν καλά, όμως στην πραγματικότητα τα πάντα —η σίτιση, η φροντίδα, η υγιεινή— ήταν στο έλεος του Θεού».
