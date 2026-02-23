Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το Μπουρανί είναι ένα αρχαίο, διονυσιακό έθιμο γονιμότητας που αναβιώνει στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
Αναβιώνει και φέτος του έθιμο του «Μπουρανί» στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.
Το Μπουρανί είναι ένα αρχαίο, διονυσιακό έθιμο γονιμότητας που αναβιώνει στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.
Περιλαμβάνει την παρασκευή αλάδωτης χορτόσουπας, άφθονο τσίπουρο, τολμηρά πειράγματα με φαλλικά σύμβολα και «πιπεράτη» γλώσσα, γιορτάζοντας την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης, με επίκεντρο τον λόφο του Προφήτη Ηλία.
Την Καθαρά Δευτέρα, οι «μπουρανίτες» συγκεντρώνονται, ανάβουν φωτιές και μαγειρεύουν το «μπουρανί» (σούπα). Η ατμόσφαιρα είναι σατιρική, με τους συμμετέχοντες να κρατούν ξύλινους ή πήλινους φαλλούς, σύμβολα της γονιμότητας.
Το έθιμο χαρακτηρίζεται από τη χρήση επιτηδευμένα χυδαίων εκφράσεων και πειραγμάτων, που σκοπό έχουν να ξορκίσουν το κακό και να ευχηθούν γονιμότητα.
Έχει ρίζες στην αρχαιότητα και πιθανόν επηρεάστηκε από Αρβανίτες εγκατεστημένους στην περιοχή. Αναβιώνει δυναμικά στον Τύρναβο, 20 χλμ. από τη Λάρισα, με ενεργή συμμετοχή του κόσμου.
