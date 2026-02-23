Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τύρναβος Μπουρανί Έθιμο Καθαρά Δευτέρα

Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το Μπουρανί είναι ένα αρχαίο, διονυσιακό έθιμο γονιμότητας που αναβιώνει στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πάνος Γαρουφαλιάς
Αναβιώνει και φέτος του έθιμο του «Μπουρανί» στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Το Μπουρανί είναι ένα αρχαίο, διονυσιακό έθιμο γονιμότητας που αναβιώνει στον Τύρναβο ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Το Μπουρανί αναβιώνει στον Τύρναβο
Το Μπουρανί αναβιώνει στον Τύρναβο (2)


Περιλαμβάνει την παρασκευή αλάδωτης χορτόσουπας, άφθονο τσίπουρο, τολμηρά πειράγματα με φαλλικά σύμβολα και «πιπεράτη» γλώσσα, γιορτάζοντας την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης, με επίκεντρο τον λόφο του Προφήτη Ηλία.
Το Μπουρανί αναβιώνει στον Τύρναβο (3)
Το Μπουρανί αναβιώνει στον Τύρναβο (4)

Την Καθαρά Δευτέρα, οι «μπουρανίτες» συγκεντρώνονται, ανάβουν φωτιές και μαγειρεύουν το «μπουρανί» (σούπα). Η ατμόσφαιρα είναι σατιρική, με τους συμμετέχοντες να κρατούν ξύλινους ή πήλινους φαλλούς, σύμβολα της γονιμότητας.

Το έθιμο χαρακτηρίζεται από τη χρήση επιτηδευμένα χυδαίων εκφράσεων και πειραγμάτων, που σκοπό έχουν να ξορκίσουν το κακό και να ευχηθούν γονιμότητα.
Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Έχει ρίζες στην αρχαιότητα και πιθανόν επηρεάστηκε από Αρβανίτες εγκατεστημένους στην περιοχή. Αναβιώνει δυναμικά στον Τύρναβο, 20 χλμ. από τη Λάρισα, με ενεργή συμμετοχή του κόσμου.
