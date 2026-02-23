Τύρναβος: Αναβιώνει και φέτος το «Μπουρανί», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το έθιμο χαρακτηρίζεται από τη χρήση επιτηδευμένα χυδαίων εκφράσεων και πειραγμάτων, που σκοπό έχουν να ξορκίσουν το κακό και να ευχηθούν γονιμότητα.Έχει ρίζες στην αρχαιότητα και πιθανόν επηρεάστηκε από Αρβανίτες εγκατεστημένους στην περιοχή. Αναβιώνει δυναμικά στον Τύρναβο, 20 χλμ. από τη Λάρισα, με ενεργή συμμετοχή του κόσμου.