Το Lolita Express του Επστάιν σε σειρά που προβάλλεται στη χώρα μας: Οι «σκοτεινές» πτήσεις, η διακίνηση γυναικών, οι σελέμπριτι επιβάτες, οι καταγγελίες
Το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Eπστάιν, γνωστό ως Lolita Express, στο οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβιβάζονταν νεαρές γυναίκες και μοντέλα, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ «Victoria’s Secret: Angels and Demons», που προβάλλεται στην Ελλάδα από τη νεοσύστατη πλατφόρμα Valor Movies
Λευκό, αθόρυβο και σχεδιασμένο για απόλυτη ιδιωτικότητα, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Eπστάιν δεν ήταν απλώς ένα πολυτελές μέσο μετακίνησης για δισεκατομμυριούχους και ισχυρούς φίλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες και δικαστικά στοιχεία που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, αποτέλεσε τον κεντρικό χώρο δράσης ενός από τα πιο σκοτεινά δίκτυα εκμετάλλευσης των τελευταίων δεκαετιών.
Τα διεθνή μέσα το βάφτισαν Lolita Express, ένα όνομα που συμπύκνωσε σε δύο λέξεις τις βαριές καταγγελίες για τη μεταφορά ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών σε ταξίδια που συνδέθηκαν με κύκλους ισχύος, χρήματος και επιρροής. Το εσωτερικό του τζετ, όπως αποτυπώνεται σε αρχειακό υλικό, παραπέμπει περισσότερο σε ιδιωτικό lounge υψηλής κοινωνίας παρά σε αεροσκάφος: δερμάτινα καθίσματα, χαμηλός φωτισμός, κλειστοί χώροι ξεκούρασης και μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε χλιδή και απόλυτο έλεγχο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί, ο Eπστάιν εμφανίζεται καθισμένος χαλαρά, ενώ η Μάξγουελ σκύβει μπροστά του, προσφέροντάς του μασάζ στα πόδια, με την εμφάνισή της και το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντύσιμό της να παραπέμπει περισσότερο σε ιδιωτική σκηνή πολυτελούς πάρτι, παρά σε επαγγελματική υπηρεσία.
Στους ίδιους χώρους, όπως αναφέρουν καταθέσεις και δημοσιογραφικές έρευνες, φέρονται να βρέθηκαν και νεαρές γυναίκες που συνδέονταν με τον λαμπερό κόσμο της Victoria’s Secret, μια σύνδεση που ενίσχυσε το μυστήριο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Eπστάιν απέκτησε πρόσβαση σε κλειστούς κύκλους της μόδας και της επιχειρηματικής ελίτ.
Η σκοτεινή αυτή διαδρομή επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ Victoria’s Secret: Angels and Demons, η οποία προβάλλεται στην Ελλάδα από τη νεοσύστατη πλατφόρμα Valor Movies, που έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα. Μέσα από αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, η παραγωγή επιχειρεί να φωτίσει το πλέγμα σχέσεων ισχύος και επιρροής που περιέβαλε τον Eπστάιν, ένα δίκτυο που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και να εγείρει ερωτήματα για τα όρια της εξουσίας και της συγκάλυψης.
Με δημοσιογραφική αυστηρότητα και έμφαση στη διασταύρωση στοιχείων, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Ματ Τίρναουερ επιχειρεί να αφηγηθεί την προκλητική και ταυτόχρονα αποκαλυπτική ιστορία του brand της Victoria’s Secret και του χαρισματικού αλλά αινιγματικού δισεκατομμυριούχου Λες Γουέξνερ, του ανθρώπου που το μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο επιτυχίας. Μέσα από την αφήγηση αυτή ξεδιπλώνεται σταδιακά και η στενή σχέση του με τον Τζέφρι Eπστάιν μια σύνδεση που, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία της έρευνας, του προσέφερε κύρος, πρόσβαση και δίκτυο επιρροής σε κύκλους επιχειρηματικής, πολιτικής και κοινωνικής ελίτ.
Η σειρά προβάλλεται στη χώρα μας μέσω της Valor, μιας νέας ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα «μικρό ελληνικό Netflix», φέρνοντας στο εγχώριο κοινό σημαντικές διεθνείς κινηματογραφικές και ντοκιμαντερίστικες παραγωγές υψηλού επιπέδου.
Η έρευνα παρουσιάζει πώς ο Eπστάιν καλλιεργούσε συστηματικά σχέσεις με πρόσωπα εξουσίας, χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές γνωριμίες ως εργαλείο ενίσχυσης της θέσης του και δημιουργίας ενός περιβάλλοντος προστασίας γύρω του. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφονται στη σειρά, εμφανιζόταν σε νεαρές γυναίκες ως άνθρωπος που μπορούσε να ανοίξει πόρτες στον κόσμο της μόδας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «διαμεσολαβητή» με τη Victoria’s Secret.
Υποσχόταν ευκαιρίες στον χώρο του μόντελινγκ και επικαλούνταν τη φήμη του brand για να καλλιεργήσει εμπιστοσύνη και να ενισχύσει την εικόνα ισχύος που είχε χτίσει γύρω του. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η στρατηγική αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας ευρύτερης μεθόδευσης, μέσα από την οποία ο Eπστάιν κατάφερε να διαμορφώσει ένα προφίλ επιρροής και κύρους, αξιοποιώντας συστηματικά το κύρος των ανθρώπων και των θεσμών που τον περιέβαλαν.
Όπως καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ, η Άρντεν κατέθεσε αστυνομική αναφορά το 1997, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε τον Eπστάιν σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για επαγγελματική συνέντευξη που θα μπορούσε να της ανοίξει δρόμους στον χώρο της Victoria’s Secret. Σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος τη θώπευσε και της έδωσε χρήματα, γεγονός που την οδήγησε να απευθυνθεί στις αρχές.
Ο «διαμεσολαβητής» ΕπστάινΜέσα σε αυτό το πλαίσιο ισχύος και επιρροής, η σειρά σκιαγραφεί τον Τζέφρι Eπστάιν όχι απλώς ως έναν πλούσιο χρηματιστή με ισχυρές γνωριμίες, αλλά ως έναν άνθρωπο που γνώριζε σε βάθος πώς λειτουργεί η δύναμη της εικόνας και της κοινωνικής δικτύωσης. Το ντοκιμαντέρ δείχνει ότι, αξιοποιώντας τη στενή του σχέση με τον Λες Γουέξνερ, του οποίου υπήρξε επί χρόνια ο πιο έμπιστος οικονομικός σύμβουλος με πλήρη εξουσιοδότηση στη διαχείριση της περιουσίας του απέκτησε κύρος, πρόσβαση και ισχυρό δίκτυο επιρροής σε πολιτικούς, επιχειρηματικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.
Η έρευνα παρουσιάζει πώς ο Eπστάιν καλλιεργούσε συστηματικά σχέσεις με πρόσωπα εξουσίας, χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές γνωριμίες ως εργαλείο ενίσχυσης της θέσης του και δημιουργίας ενός περιβάλλοντος προστασίας γύρω του. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφονται στη σειρά, εμφανιζόταν σε νεαρές γυναίκες ως άνθρωπος που μπορούσε να ανοίξει πόρτες στον κόσμο της μόδας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «διαμεσολαβητή» με τη Victoria’s Secret.
Υποσχόταν ευκαιρίες στον χώρο του μόντελινγκ και επικαλούνταν τη φήμη του brand για να καλλιεργήσει εμπιστοσύνη και να ενισχύσει την εικόνα ισχύος που είχε χτίσει γύρω του. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η στρατηγική αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας ευρύτερης μεθόδευσης, μέσα από την οποία ο Eπστάιν κατάφερε να διαμορφώσει ένα προφίλ επιρροής και κύρους, αξιοποιώντας συστηματικά το κύρος των ανθρώπων και των θεσμών που τον περιέβαλαν.
Δύο μαρτυρίες που συγκλόνισανΞεχωριστή θέση στη σειρά καταλαμβάνουν οι μαρτυρίες γυναικών που κατήγγειλαν τον Τζέφρι Eπστάιν ήδη από τη δεκαετία του ’90, αποτυπώνοντας σύμφωνα με την έρευνα ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο προσέγγισης και κακοποίησης. Μεταξύ αυτών, παρουσιάζεται η υπόθεση της Αλίσια Άρντεν, ηθοποιού και μοντέλου που είχε εμφανιστεί στο Baywatch, στο Playboy και σε καταλόγους εσωρούχων.
Όπως καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ, η Άρντεν κατέθεσε αστυνομική αναφορά το 1997, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε τον Eπστάιν σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για επαγγελματική συνέντευξη που θα μπορούσε να της ανοίξει δρόμους στον χώρο της Victoria’s Secret. Σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος τη θώπευσε και της έδωσε χρήματα, γεγονός που την οδήγησε να απευθυνθεί στις αρχές.
Εξίσου σοκαριστική είναι η μαρτυρία της Μαρίας Φάρμερ, νεαρής καλλιτέχνιδας που γνώρισε τον Eπστάιν το 1996, όταν εκείνος όπως αναφέρεται της πρότεινε να περάσει το καλοκαίρι σε ιδιοκτησία που συνδεόταν με τον Λες Γουέξνερ, προκειμένου να αφοσιωθεί στη ζωγραφική. Η ίδια περιγράφει ότι, φτάνοντας στο κτήμα, διαπίστωσε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις της και έντονη επιτήρηση από προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, έπειτα από εβδομάδες παραμονής, ο Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ της επιτέθηκαν σεξουαλικά στον ξενώνα, ενώ όταν επιχείρησε να καλέσει βοήθεια, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τις αρχές. Η Φάρμερ υποστηρίζει ότι κρατήθηκε παρά τη θέλησή της για ώρες πριν καταφέρει να φύγει.
Μέσα στο Lolita ExpressΓια χρόνια, ένα λευκό Boeing 727–100 διέσχιζε σιωπηλά τους ουρανούς, μεταφέροντας έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της διεθνούς ελίτ και τους εκλεκτούς καλεσμένους του. Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Eπστάιν, που τα διεθνή μέσα βάφτισαν Lolita Express, δεν ήταν απλώς ένα πολυτελές μέσο μετακίνησης, αλλά ένα σύμβολο ισχύος, επιρροής και όπως αποκαλύφθηκε αργότερα ενός σκοτεινού παρασκηνίου που για χρόνια παρέμενε αθέατο. Διαμορφωμένο σε έκδοση VIP, το τζετ θύμιζε περισσότερο ιπτάμενη σουίτα παρά συμβατικό αεροσκάφος: δερμάτινα καθίσματα, σαλόνι ψυχαγωγίας με οικιακό κινηματογράφο, lounge για ιδιωτικές συναντήσεις, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και στο πίσω μέρος μια ιδιωτική κρεβατοκάμαρα με μπάνιο και ντους.
Η νέα έρευναΤην ίδια ώρα, το Lolita Express βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα που αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις του αεροσκάφους και τις διαδρομές που ακολούθησε επί δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται σε πρόσφατη έρευνά του το BBC, το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πραγματοποίησε συνολικά 87 πτήσεις από και προς βρετανικά αεροδρόμια μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018, ενώ τουλάχιστον 15 από αυτές καταγράφηκαν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται κυρίως το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, από όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, το αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα ως κόμβος μετακινήσεων. Η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι αξιολογεί νέες πληροφορίες μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ έχει συσταθεί ειδική ομάδα υποστήριξης για τη διερεύνηση καταγγελιών.
