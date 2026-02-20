Ο στενός συνεργάτης του Επστάιν και στρατολόγος κοριτσιών ήταν έτοιμος να «δώσει» το κύκλωμα αλλά ξαφνικά... εξαφανίστηκε

Κλείσιμο

Έτοιμος να στραφεί εναντίον του ανθρώπου που υπήρξε επί χρόνια προστάτης και στενός συνεργάτης του, εμφανιζόταν ο. Ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων φέρεται να ήταν διατεθειμένος να αποκαλύψει στους Αμερικανούς εισαγγελείς όσα γνώριζε για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης τουΣύμφωνα με τα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα για την πολύκροτη υπόθεση του χρηματιστή, το 2016 οδιαπραγματευόταν μυστικά με δικηγόρους θυμάτων του Επστάιν. Ο δικηγόρος του,φέρεται να είχε ενημερώσει ότι ο πελάτης του στρατολογούσε κορίτσια για λογαριασμό του Επστάιν και διέθετε ενοχοποιητικές φωτογραφίες. Μάλιστα, είχε συζητηθεί ακόμη και ημερομηνία κατά την οποία ο Μπρουνέλ θα παρουσιαζόταν στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη, με αντάλλαγμα ασυλία.Σε χειρόγραφες σημειώσεις ομοσπονδιακού εισαγγελέα, με ημερομηνία Φεβρουαρίου του 2016, καταγράφεται χαρακτηριστικά: «Ένας από τους φίλους του Επστάιν, ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, έχει βοηθήσει να βρεθούν κορίτσια. Θέλει να συνεργαστεί. Φοβάται ότι θα του ασκηθεί δίωξη». Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Μπρουνέλ εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Επστάιν έμαθε για τις διαπραγματεύσεις του Γάλλου με τις Αρχές. Έτσι, στις 3 Μαΐου 2016 έστειλε email στην, νομικό με την οποία διατηρούσε τακτική επικοινωνία, αναφέροντας ότι ο Μπρουνέλ σκόπευε να μεταβεί στο γραφείο του εισαγγελέα και ότι φίλος του ζητούσε«για να μην πάει». Η Ρούμλερ του απάντησε να της τηλεφωνήσει, ενώ την επομένη έγραψε ότι θα μιλούσε με τον Γκρέγκορι Πόε, δικηγόρο του Επστάιν στην Ουάσιγκτον. Ο Πόε έχει δηλώσει ότι ουδέποτε συζήτησε το θέμαΠαραμένει ασαφές γιατί ο Μπρουνέλ τελικά σιώπησε. Δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και ο χρηματιστής παρέμεινε ελεύθερος για ακόμη τρία χρόνια, μέχρι τη σύλληψή του το 2019. Όπως είναι γνωστό, πέθανε στη φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο εκείνου του έτους, σε υπόθεση που ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε αυτοκτονία.Ο Μπρουνέλ θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στον κύκλο του Επστάιν. Μέσω της εταιρείαςπου ίδρυσε με οικονομική ενίσχυση έως 1 εκατ. δολαρίων από τον χρηματιστή το 2005, εξασφάλιζε βίζες εργασίας σε νεαρές γυναίκες από το εξωτερικό, προσφέροντας την εικόνα νόμιμης απασχόλησης. Τα αρχεία περιλαμβάνουν emails όπου ο Επστάιν ζητούσε να τοποθετηθούν γυναίκες «στη μισθοδοσία» της εταιρείας με ετήσιες αποδοχέςΟ Μπρουνέλ ταξίδευε συχνά με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν και τον επισκεπτόταν ακόμη και όταν εκείνος εξέτιε ποινή στη Φλόριντα τοΤο δίκτυο χρησιμοποιούσε και άλλους «κυνηγούς», όπως τονο οποίος σε αλληλογραφία του με τον Επστάιν, συνέκρινε τη στρατολόγηση κοριτσιών... με το ψάρεμα. Ο χρηματιστής ζητούσε λεπτομερή στοιχεία για τα κορίτσια (ονόματα και προέλευση) και κάλυπτε τα έξοδα των ταξιδιών στρατολόγησης. Επιπλέον, φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες που συνέλεγε για να καταστρέφει τις προσωπικές σχέσεις των θυμάτων του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μοντέλου που προσπάθησε να ξεφύγει, δημιουργώντας σχέση με τον(γιο του CEO της), την οποία ο Επστάιν κατάφερε να τερματίσει για να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω της.