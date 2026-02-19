Ο Επστάιν και οι... ανεντιμότατοι φίλοι του: Τα αρχεία αποκάλυψαν ένα σεξουαλικό κτήνος που ικανοποιούσε τα βίτσια του, πουλώντας εκδούλευση σε μια ανεξέλεγκτη ελίτ

Τα έγγραφα φωτίζουν τις διασυνδέσεις του Επστάιν με πολιτικούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες διεθνούς κύρους - Η λαμπερή τους ζωή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας περιόδου, κατά την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί έχασαν τα σπίτια τους και φτωχοποιήθηκαν