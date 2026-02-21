Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κορυφώνεται η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα
Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κορυφώνεται η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα
Προειδοποιήσεις για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο και Κρήτη – «Καραβάνια» εκδρομέων προς Πάτρα και αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας
Με σταδιακή εξασθένιση των έντονων καιρικών φαινομένων από το πρωί του Σαββάτου εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, του Αιγαίου και της Κρήτης, όπου ενδέχεται να επιμείνουν ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχοπτώσεις.
Παρά τις καιρικές συνθήκες, η κίνηση στις εθνικές οδούς κορυφώνεται, με χιλιάδες οδηγούς να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Θετική εξέλιξη για τους ταξιδιώτες αποτέλεσε η πρόωρη ολοκλήρωση των εργασιών στην Αττική Οδό, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στη μείωση των καθυστερήσεων.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση προς την Πάτρα, που αποτελεί παραδοσιακά τη «μητρόπολη» του ελληνικού καρναβαλιού. Κάθε πέντε λεπτά αναχωρούν λεωφορεία, με περισσότερα από 170 οχήματα να έχουν ήδη αναχωρήσει με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ολυμπία Οδός, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής καταγράφηκαν πάνω από 29.000 διελεύσεις οχημάτων, αριθμός μειωμένος κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
- οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
- υπερβολική ταχύτητα
- χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
- μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους
- αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής
- παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)
- μεταφορά ανηλίκων χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης
- οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας
- κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά
Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν υπευθυνότητα, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, ώστε το τριήμερο να κυλήσει με ασφάλεια για όλους.
Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Ανάσα από την Αττική ΟδόΙδιαίτερα αυξημένη ήταν η ροή των οχημάτων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς Κόρινθο, σε αντίθεση με το ρεύμα προς Λαμία όπου η κυκλοφορία ήταν αισθητά πιο ομαλή.
Μαζική αναχώρηση με ΚΤΕΛ - «Καραβάνια» για ΠάτραΜε αυξημένα και έκτακτα δρομολόγια λειτούργησαν τα ΚΤΕΛ από τον σταθμό του Κηφισού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Πάτρα και η Ξάνθη.
Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας και αυστηροί έλεγχοιΣε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποιεί εντατικούς και εκτεταμένους ελέγχους, δίνοντας έμφαση σε:
Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτωνΚατά τη διάρκεια του τριημέρου τίθενται σε ισχύ οι καθιερωμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται σε περιόδους αυξημένης εξόδου. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
