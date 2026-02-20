Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, άνω των 30' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης - Δείτε χάρτη - Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού - Αυξημένα δρομολόγια και από Λιοσίων για Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο





Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 19:00:



Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την άνοδο του Κηφισού να είναι μποτιλιαρισμένη, ενώ την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.Συγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι η άνοδος τουαπό το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στηνκαι ειδικότερα:- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:- Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),- Άνω των 30΄από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, καθώς η έξοδος λόγω τριήμερου σε συνδυασμό με τα έργα στο σημείο έχουν προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων, σύμφωνα με το lamianow.gr Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε: Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (από διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου), Πέτρου Ράλλη, Βασ. Σοφίας (κάθοδος), Μεσογείων (από Κατεχάκη προς Αθήνα), Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά) καθώς και σε τμήματα της Κηφισίας.



Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού Επιπλέον, σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων για το τριήμερο.



Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ), Σοφοκλής Φάτσιος, και ΚΤΕΛ Κηφισού, και εφέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.



Ήδη από χθες, πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.



Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.



Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων είναι αυξημένη σε ποσοστό περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.