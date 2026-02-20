Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, άνω των 30' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κίνηση τώρα Καθαρά Δευτέρα Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, άνω των 30' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης - Δείτε χάρτη - Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού - Αυξημένα δρομολόγια και από Λιοσίων για Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, άνω των 30' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
UPD: 56 ΣΧΟΛΙΑ
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την άνοδο του Κηφισού να είναι μποτιλιαρισμένη, ενώ την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και ειδικότερα:

- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

- Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),
- Άνω των 30΄από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 19:00:

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, άνω των 30' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Κλείσιμο
Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, καθώς η έξοδος λόγω τριήμερου σε συνδυασμό με τα  έργα στο σημείο έχουν προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων, σύμφωνα με το lamianow.gr.

Σφοδρή καταιγίδα από Θήβα ως Μαρτίνο σημειωτον στην Υλίκη


Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε: Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (από διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου), Πέτρου Ράλλη, Βασ. Σοφίας (κάθοδος), Μεσογείων (από Κατεχάκη προς Αθήνα), Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά) καθώς και σε τμήματα της Κηφισίας.


Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού

Επιπλέον, σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων για το τριήμερο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ), Σοφοκλής Φάτσιος, και ΚΤΕΛ Κηφισού, και εφέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.

Ήδη από χθες, πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.

Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.

Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων είναι αυξημένη σε ποσοστό περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.
UPD: 56 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης