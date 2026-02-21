Κακοκαιρία με «πορτοκαλί» προειδοποίηση πριν την Αποκριά, βελτίωση την Καθαρά Δευτέρα για το πέταγμα του χαρταετού

Ισχυρές βροχές σε Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Αιγαίο – Καθιζήσεις και διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική – Στα 78,6 mm το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας





Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα επισκιάζει το τριήμερο της Αποκριάς, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το απόγευμα του Σαββάτου σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και έως την Κυριακή σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με την Καθαρά Δευτέρα να αναμένεται βελτιωμένη.Στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας , σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ναϊάδων από το ύψος της οδού Πρωτέως, στο Παλαιό Φάληρο. Παράλληλα, εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης, διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της οδού Ήμερου Πεύκου στην περιοχή του Πικερμίου.Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα δυτικά. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 18:20 ώρα Ελλάδας το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, φτάνοντας τα 78,6 χιλιοστά.Η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει «πορτοκαλί» προειδοποίηση.Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τόνισε ότι από το πρωί του Σαββάτου τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ωστόσο απαιτείται προσοχή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο και Κρήτη.Για το Σάββατο αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με μεγαλύτερη ένταση στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη επίσης προβλέπονται βροχές, ενώ βελτιωμένο αναμένεται το σκηνικό σε περιοχές όπως η Πάτρα και η Ξάνθη.Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά και έως 18 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα.Την Κυριακή της Αποκριάς προβλέπονται βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, με μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, με παγετό τις πρωινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.Ο μετεωρολόγοςανέφερε ότι οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ωστόσο το μέτωπο της κακοκαιρίας θα συνεχίσει να δίνει ισχυρές ριπές και βροχοπτώσεις, μετακινούμενο ανατολικότερα.Όπως σημείωσε, την Κυριακή τοπικές βροχές αναμένονται σε Θράκη, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια. Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς σημαντικά προβλήματα, με εξαίρεση την Κρήτη όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν.

Πώς θα κάνουμε Κούλουμα Η Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται βελτιωμένη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη.



Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκές για το πέταγμα του χαρταετού και τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας.



Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ χαλαζοπτώσεις είναι πιθανόν να εκδηλωθούν σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται άστατος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και τις βραδινές ώρες στα ημιορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς), 5 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 13 βαθμούς), 9 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 5 μποφόρ και τοπικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 5 μποφόρ.



Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.



Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το απόγευμα μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.



Ο καιρός την Κυριακή 22-02-2026 Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα 23-02-2026 Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.