Φωτισμένα τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωταγωγημένα καρναβαλικά άρματα γέμισαν τους δρόμους της πόλης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία

Η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου σηματοδότησε την έναρξη του τριήμερου της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού με μια εντυπωσιακή νυχτερινή παρέλαση. 

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου και κατευθύνθηκε προς την πλατεία Γεωργίου Α΄, με τα άρματα να δημιουργούν μια γεμάτη χρώμα και γιορτινή ατμόσφαιρα πορεία. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα άρματα από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Στην πλατεία Γεωργίου Α΄, τα άρματα παρέμειναν σταθμευμένα περιμετρικά, προκαλώντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η νύχτα γέμισε από μουσική, φως και καρναβαλική διάθεση, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Τα άρματα που συμμετείχαν στην παρέλαση περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

Προπομπός – «Patras Carnival Dj»

Βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος

«Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…»

«Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Κλείσιμο
«Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών «Καρναβαλική Πνοή»

«Το Κυνήγι», «Συναυλία – Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», καθώς και το Μουσικό Άρμα.

Η έναρξη της νύχτας της κορύφωσης έφερε την πόλη στο επίκεντρο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια φήμη του Πατρινού Καρναβαλιού ως μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ελλάδας.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 


Ιδού τα φωτισμένα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026


