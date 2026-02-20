Φωτισμένα τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου σηματοδότησε την έναρξη του τριήμερου της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού
με μια εντυπωσιακή νυχτερινή παρέλαση.
Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου και κατευθύνθηκε προς την πλατεία Γεωργίου Α΄, με τα άρματα να δημιουργούν μια γεμάτη χρώμα και γιορτινή ατμόσφαιρα πορεία. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα άρματα από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.
Στην πλατεία Γεωργίου Α΄, τα άρματα παρέμειναν σταθμευμένα περιμετρικά, προκαλώντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η νύχτα γέμισε από μουσική, φως και καρναβαλική διάθεση, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.
Τα άρματα που συμμετείχαν στην παρέλαση περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:
Προπομπός – «Patras Carnival Dj»
Βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος
«Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
«Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών
«Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών «Καρναβαλική Πνοή»
«Το Κυνήγι», «Συναυλία – Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», καθώς και το Μουσικό Άρμα.
Η έναρξη της νύχτας της κορύφωσης έφερε την πόλη στο επίκεντρο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια φήμη του Πατρινού Καρναβαλιού ως μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ελλάδας.
