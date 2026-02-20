Χαλαρός και χαμογελαστός ο Μπράντ Πιτ στην Ύδρα για τη νέα του ταινία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το νησί έχει μετατραπεί σε τηλεοπτικό πλατό για τα γυρίσματα της νέας ταινίας - Δεκάδες τεχνικοί, παραγωγοί, σκηνογράφοι και μέλη συνεργείων στήνουν σκηνικά σε διάφορα σημεία του νησιού που πλέον ζει σε ρυθμούς... Χόλιγουντ