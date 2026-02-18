Σε αυτά τα έξι σημεία στην Αθήνα οι κάμερες θα «κόβουν» πρόστιμα, θα εγκατασταθούν και σε 10 λεωφορεία του ΟΣΥ

Με τη δημοσίευση δύο αποφάσεων στημπαίνει σε τελική φάση το πλαίσιο για την επιβολή προστίμων από κάμερες σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε επιλεγμένες οδικές αρτηρίες της Αθήνας.Τα έγγραφα, που υπογράφει ο διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) Ιωάννης Π. Μελάς, εγκρίνουν τηνκαι σε έξι σταθερά σημεία της πρωτεύουσας, κλείνοντας ένα κρίσιμο νομικό «κενό» που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπε την έκδοση κλήσεων.Το επιχειρησιακό σκεπτικό εστιάζει στην επιτήρηση της λεωφορειολωρίδας και στη μείωση επικίνδυνων ελιγμών γύρω από τα οχήματα των συγκοινωνιών: παράνομη είσοδος Ι.Χ. σε λεωφορειολωρίδες, παρεμβολές μπροστά σε λεωφορείο την ώρα που ξεκινά από στάση, καθώς και επαναλαμβανόμενα περιστατικά μικροσυγκρούσεων σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας.Το δεύτερο σκέλος αφορά κάμερες που λειτουργούνΣτην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control -καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control, καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).Σε ορισμένα σημεία η λήψη γίνεται από πίσω, ώστε στο κάδρο να περιλαμβάνεται και ο φωτεινός σηματοδότης, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την τεκμηρίωση της παράβασης.