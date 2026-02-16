Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συναγερμός για 55χρονο που έφυγε από τη Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε
H Γραμμή Ζωής προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός άνδρα από χωριό της Χαλκιδικής, ο οποίος μετέβη στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.
Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής», πρόκειται για τον 55χρονο Πανταζής Πιτσιόρλα, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του Δουμπιά Χαλκιδικής, πήγε με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλιβέρι και χρησημοποιώντας το ΚΤΕΛ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια.
«Ο Πανταζής Πιτσιόρλας, 55 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την 12-02-2026, όταν έφυγε από το σπίτι του στο χωριό Δουμπιά Χαλκιδικής, μετέβη με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλίβερι Θεσσαλονίκης και από εκεί με ΚΤΕΛ μετέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από το βράδυ της 12-02-2026, δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Έχει ξανθογκρίζα μαλλιά, γαλανά μάτια, ύψος 1,85μ και είναι εύσωμος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 15/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
