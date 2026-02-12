Ο Παναγόπουλος λέει ότι δεν παραιτείται από πρόεδρος της ΓΣΕΕ γιατί είναι εκλεγμένος, τι είπε για τα κονδύλια κατάρτισης

«Θα είναι σαν να σκύβω στους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση» - « Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της, είναι παράταξη του 40%», » είπε - «Προσέλαβα την αδερφή μου ως καθαρίστρια γιατί είχε ανάγκη, καταδικάστε με» είπε







Ο κ. Παναγόπουλος παρέλαβε μόλις χθες το βράδυ και μετά από 9 ημέρες, τη διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του με απόφαση του επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με την κατηγορία της υπεξαίρεσης χρημάτων από προγράμματα κατάρτισης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.























Ερωτηθείς από το Πρώτο Θέμα και τη Μαίρη Λαμπαδίτη, για το ζήτημα της συμμετοχής του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «υπάρχει μεγάλη αγωνία, αν θα μείνω, αν θα φύγω. Και θέλουν να με σπρώξουν. Όχι οι συνάδελφοί μου. Σκεφτείτε πότε είμαι πρόεδρος. Το 2006. Και το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια. Κανένας τότε δεν ήθελε να πάρει αυτήν την καρέκλα. Κάθισα σε όλη τη δυσκολία των μνημονίων και είπα "αντέξαμε". Και πάνω που πήρα μια ανάσα κι έκανα τους προγραμματισμούς μου, ήρθαν τα γεγονότα του 2019, που ουδείς δεν διανοήθηκε ότι μπορούσε να κρατήσει την παράταξη σε τέτοιες επιθέσεις. Δεν μπορώ να εγκαταλείψω. Ούτε βάζω τέτοιους υπολογισμούς, ούτε αναμετρώμαι με το κόμμα. Αναμετρώμαι με ανάγκες που είναι μεγαλύτερες από τη δύναμή μου. Τις ανάγκες των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα», είπε.



Για τα προγράμματα κατάρτισης

Ερωτηθείς, σχετικά, για τον τρόπο διάθεσης του κονδυλίου, ανέφερε ότι η ΓΣΕΕ παίρνει ένα ποσοστό για τα προγράμματα που δουλεύει. «Όταν δεν ολοκληρώνεται, τα υπόλοιπα τα παίρνουν οι ανάδοχοι και δεν είναι αυτές οι επίμαχες εταιρείες. Εμείς παίρνουμε ένα ποσοστό 3-3,5%», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, τα χρήματα δεν αναμειγνύονται. Όταν αποπληρώνονται, κλείνει ο λογαριασμός.





Αναφερόμενος στο οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, το οποίο δεσμεύτηκε, ανέφερε ότι πρόκειται για οικόπεδο που αγοράστηκε 140.000 ευρώ. «Ακριβώς δίπλα ο πωλητής που είχε ανάγκη πούλησε 2 στρέμματα με 90.000 ευρώ και άλλα με 100.000 ευρώ. Είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το 50% των αγοραπωλησιών γίνονται κάτω από την αντικειμενική αξία. Δεν ελέγχομαι όμως για αυτό». Παράλλληλα, για το πατρικό του στην Αρκαδία, έκανε λόγο για προκάτ στέρνα και όχι πισίνα, την οποία έφτιαξε όταν χρειάστηκε φυσικοθεραπεία η σύζυγός του η οποία και δεν ζει, μετά από εγκεφαλικό.





«Αυτό για το οποίο με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο»

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές κατά όσων «τολμούν να ζητούν να παραιτηθώ που μέχρι χθες με χάιδευαν και άνθρωποι που ερευνήθηκαν, καταδικάστηκαν και ούτε τότε παραιτήθηκαν» και συμπλήρωσε: «Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα. Πλακώνονται στο όνομά μου υπουργοί και συμφέροντα. Αυτό που με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο. Έπρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να σερβιριστεί». Ερωτηθείς για την πισίνα στο σπίτι του, υποστήριξε ότι πρόκειται για στέρνα με προκάτ κατασκευή, που την έφτιαξε όταν η γυναίκα του υπέστη εγκεφαλικό.



Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε συμφέροντα και είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης, είπε. «Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια», είπε, προαναγγέλλοντας προσφυγή στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια.



Τα προγράμματα ήταν «τιμολογημένα και γίνονταν με συμβάσεις»

'Ολα τα προγράμματα κατάρτισης γίνονταν με συμβάσεις και ήταν τιμολογημένα. «Δεν λείπει ούτε μία ανάρτηση ούτε στα ελληνικά πρόγραμμα ούτε στα ευρωπαϊκά. Τα έψαξα εγώ και οι συνεργάτες μου».



«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.



Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, στο παρελθόν και για μια διετία το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν βρήκε τίποτα. «Σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;», είπε.





Αιχμές άφησε ο κ. Παναγόπουλος και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων.



Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αφιερωθεί τον δικαστικό του αγώνα. «Είναι ένας ατομικός Γολγοθάς» είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή, μαζί με πολλά για τα οποία ο ίδιος δεν έχει απάντηση.





«Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα απεντάχθησαν, παρότι κάποια είχαν συμβασιοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως είπε, πρόκειται για προγράμματα που απεντάχθησαν από το ΕΣΠΑ και δεν ήταν σε αυτό το ποσό. Μόνο ένα πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αυτά τα χρόνια, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Τα 5 εκατ. ευρώ ήταν για το επίδομα το εκπαιδευτικό και η ΓΣΕΕ έπαιρνε 3%. «Δεν έφτασε και δε συμπλήρωσε. Ελέγχθηκε το πρόγραμμα και βρέθηκε άψογο. Είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα άνω του 15%, όταν ο μέσος όρος είναι 0,3-0,5%».



Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε και σε ένα οικόπεδο, που του δέσμευσαν, θέλοντας να καταδείξει προχειρότητα στις έρευνες. «Λένε ότι είναι οικόπεδο εντός οικισμού -σας λέω είναι εκτός σχεδίου - με ισόγεια υπερυψωμένη οικία, εμβαδού 2.001 τ.μ. Να πάτε να το δείτε, θα δείτε πολλές τσουκνίδες και αγριόχορτα».

