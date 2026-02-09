Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές από τη μεταφορά του 2,5 ετών κοριτσιού στο Παίδων μετά την πτώση σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές από τη μεταφορά του 2,5 ετών κοριτσιού στο Παίδων μετά την πτώση σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στη ΜΕΘ

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομείο το 2,5 ετών κοριτσάκι, που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής καταγράφονται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το παιδί κράτησε στη ζωή ένας νεαρός ο οποίος βγήκε από το εστιατόριο που εργαζόταν και ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα ένας καταστηματάρχης είδε το περιπολικό της Άμεσης Δράσης να περνά από το σημείο και έτρεξε να το σταματήσει.

Οι αστυνομικοί με αστραπιαίες κινήσεις παρέλαβαν το παιδί, το έβαλαν στο περιπολικό και ξεκίνησαν για το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο:

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επί 40 λεπτά οι γιατροί στα ΤΕΠ κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, το κοριτσάκι επανήλθε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Κάποια στιγμή το παιδί φαίνεται να ξέφυγε από την προσοχή του και να βρέθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι.

Οι γονείς του παιδιού - ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα - που προσήχθησαν, συνελήφθησαν με τον πατέρα να κρατείται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα και τη μητέρα να είναι στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικού. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να διευκρινιστεί πώς το παιδί κατέληξε στο σιντριβάνι.
