«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ» λέει ο νεαρός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο 2,5 ετών κοριτσάκι στην Καλλιθέα
Εργαζόμενος σε εστιατόριο περιγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα μετά τον απεγκλωβισμό του παιδιού από το συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου και την προσπάθεια να το επαναφέρει στη ζωή
Τα δραματικά δευτερόλεπτα κατά τα οποία το 2,5 ετών κοριτσάκι βρισκόταν χωρίς σφυγμό στα χέρια του περιγράφει ο άνθρωπος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί μόλις το έβγαλαν από το σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα.
Πρόκειται για έναν εργαζόμενο σε εστιατόριο, κοντά στην πλατεία, ο οποίος μόλις άκουσε τις φωνές βγήκε έξω και πήγε στο σημείο για να βοηθήσει καθώς γνωρίζει ΚΑΡΠΑ.
Όπως λέει, πάνω στον πανικό που επικρατούσε χρειάστηκε να πει πως είναι γιατρός ώστε να τον αφήσουν να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.
«Είδα κάποιους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και να κρατάνε ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα πως κάτι χαρούμενο είχε γίνει και απλά βλέπω ένα παιδί να το αφήνουν κάτω και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι περίεργα.
Δεν υπήρχε ηρεμία, υπήρχε ταραχή, φόβος, άγχος και καταλάβαινα ότι έκαναν κακό στο παιδί. Δεν υπήρχαν οι πρώτες βοήθειες, όπως πρέπει να είναι.
Προσπαθώ να του δώσω την αναπνοή, προσπάθησα να του κάνω μια ΚΑΡΠΑ, προσπάθησα να δώσω τις πρώτες βοήθειες και στην αρχή δεν με άφηναν.
Τους είπαν ψέματα ότι είμαι γιατρός 'αφήστε το' και ξεκινάω να κάνω ΚΑΡΠΑ. Του δίνω τις αναπνοές, συνεχίζω να κάνω ΚΑΡΠΑ, το παιδί κάποια στιγμή αρχίζει και κάνει εμετό. Τα βγάζει επάνω μου, το γυρνάω στα πλάγια το παιδί, βλέπω ότι αρχίζει και βγάζει υγρά από τη μύτη.
Πλησιάζω το αυτί μου στο στόμα και στη μύτη του για να ακούσω αν υπάρχει αέρας, αν υπάρχει οξυγόνο, να προσπαθήσω να πάρω σφυγμό. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω το διπλανό μου , δεν ξέρω αν ήταν συγγενής, και πήραν το παιδί και το ταρακούνησαν και το άφησαν ξανά κάτω.
Και τους είπα 'αφήστε το παιδί σε εμένα, μην το κουνάτε'. Και εκείνη τη στιγμή είναι πού έρχονται οι Αστυνομικοί, το βλέπουν, το γυρνάνε στα πλάγια. Του κάνουν μια, δύο, το παίρνουν στην αγκαλιά τους και τρέχουν», λέει ο νεαρός ενώ επισημαίνει πως το παιδί μεταφέρθηκε γρήγορα στο Νοσοκομείο Παίδων καθώς έτυχε να περνάει από το σημείο το περιπολικό.
Η μαρτυρία του:
«Απλά περνούσε το περιπολικό, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού άρχισε να τρέχει πίσω από το περιπολικό να τους πει ότι εδώ πέρα έχει γίνει το συμβάν και ότι είναι ένα κοριτσάκι, ότι είναι πνιγμένο. Ήρθαν οι Αστυνομικοί, το πήραν το παιδί και μετά ό, τι ξέρετε», αναφέρει ο ίδιος.
