Επί 40 λεπτά έδιναν μάχη οι γιατροί να επαναφέρουν το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
σιντριβάνι Καλλιθέα

Επί 40 λεπτά έδιναν μάχη οι γιατροί να επαναφέρουν το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» - Άγνωστο το πώς διέφυγε της προσοχής του πατέρα του και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι 

Επί 40 λεπτά έδιναν μάχη οι γιατροί να επαναφέρουν το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (9/2) στις Αρχές, μετά από πληροφορίες ότι ένα κοριτσάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε σιντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας.

Όπως έγινε χθες γνωστό, το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πλατεία Κύπρου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν κοντά στο σημείο ειδοποιήθηκαν άμεσα, ανέσυραν το παιδί από το σιντριβάνι και του παρείχαν πρώτες βοήθειες. Άμεσα, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί, έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επί 40 λεπτά οι γιατροί στα ΤΕΠ κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, το κοριτσάκι επανήλθε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Το σιντριβάνι στην Καλλιθέα που έπεσε το μωρό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή το παιδί φαίνεται να ξέφυγε από την προσοχή του και να βρέθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι.

Οι γονείς του παιδιού -ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα- που προσήχθησαν, συνελήφθησαν με τον πατέρα να κρατείται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα και τη μητέρα να είναι στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικού. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα  προκειμένου να διευκρινιστεί πώς το παιδί κατέληξε στο σιντριβάνι.
