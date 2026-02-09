Ο «πρόεδρος», ο «Πούτιν» και η καρέκλα του: Πώς δρούσε το κύκλωμα των τσιγαράδων και πώς ξέπλεναν τα κέρδη τους

Το εξαιρετικά δομημένο κύκλωμα με τις δεκάδες εικονικές εταιρείες - Ο ανταγωνισμός με τον «Έντικ» και το μήνυμα από το Οργανωμένο Έγκλημα





Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν» (γι'αυτο και η πολυθρόνα) γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε. Η αντίπαλη ομάδα των τσιγάρων, με αρχηγό τον Έντικ (νούμερο ένα καταζητούμενο για τη ΔΑΟΕ), του είχε δώσει το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».









Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει δραστηριότητα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους ήταν τα «κεφάλια» των τσιγαράδων και επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφισταμένους τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.



Είχαν καταφέρει να φτιάξουν δεκάδες εικονικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν όλες μεταξύ τους και είχαν τον ίδιο σκοπό: να καλύψουν τα ίχνη τους και να φροντίζουν να περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών.



Το μήνυμα από το Οργανωμένο Εγκλημα







Μέσα σε διάστημα μερικών μηνών έχουν εξαρθρωθεί πλήρως δύο σπείρες, οι οποίες είχαν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, οργάνωση που παραπέμπει σε δομή πολυεθνικών εταιρειών και εμπιστευτικούς κανόνες που



Ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και αστυνομικός, ο οποίος για 500 ευρώ κάθε μήνα έδινε πληροφορίες

Ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Ο «Πούτιν», λοιπόν, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, με επιχειρησιακό κέντρο που όλο το 24ωρο επιτηρούσε όλη την αλυσίδα παραγωγής.



Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει νόμιμη (;) δραστηριότητα στη ναυτιλία και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους ήταν τα «κεφάλια» των τσιγαράδων και επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφισταμένους τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.





Ξέπλυμα χρήματος σε αγορές ακινήτων Στο στόχαστρο της



Όλα αυτά, βέβαια, φρόντιζαν να τα μεταβιβάζουν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους.



Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναμένεται να γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.



Αστυνομικός κατηγορούμενος Ένας αστυνομικός είναι ανάμεσα στους 13 κατηγορουμένους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πληκτρολογούσε πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που του είχαν δώσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.



Το μήνυμα στον Έντικ Η εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» αποτελούσε τον μεγάλο ανταγωνιστή του «Έντικ» σε ό,τι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ έστειλαν μήνυμα στον ομογενή από την Ουκρανία λέγοντας το εξής: «Παραδώσου όσο προλαβαίνεις. Έρχεται η ώρα σου».