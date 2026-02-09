Ποιος είναι ο αρχηγός των τσιγαράδων με το παρατσούκλι «Πούτιν» - Αστυνομικός τους έδινε πληροφορίες για 500 ευρώ τον μήνα
«Να φύγουν από την Ελλάδα γιατί θα συλληφθούν όλοι τους» είναι το λιτό αλλά πολύ ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Μέσα σε διάστημα μερικών μηνών έχουν εξαρθρωθεί πλήρως δύο σπείρες, οι οποίες είχαν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, οργάνωση που παραπέμπει σε δομή πολυεθνικών εταιρειών και εμπιστευτικούς κανόνες που έμοιαζαν με τρομοκρατικές οργανώσεις.
Ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και αστυνομικός, ο οποίος για 500 ευρώ κάθε μήνα έδινε πληροφορίες στα μέλη των «τσιγαράδων».
Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των «τσιγαράδων» ήταν ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν», γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε. Η αντίπαλη ομάδα των τσιγάρων, με αρχηγό τον Έντικ (νούμερο ένα καταζητούμενο για τη ΔΑΟΕ), του είχε δώσει το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».
Ο «Πούτιν», λοιπόν, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, με επιχειρησιακό κέντρο που όλο το 24ωρο επιτηρούσε όλη την αλυσίδα παραγωγής.
Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει νόμιμη (;) δραστηριότητα στη ναυτιλία και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους ήταν τα «κεφάλια» των τσιγαράδων και επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφισταμένους τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Είχαν καταφέρει να φτιάξουν δεκάδες εικονικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν όλες μεταξύ τους και είχαν τον ίδιο σκοπό: να καλύψουν τα ίχνη τους και να φροντίζουν να περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών.
Όλα αυτά, βέβαια, φρόντιζαν να τα μεταβιβάζουν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους.
Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναμένεται να γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.
Ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ξέπλυμα χρήματος σε αγορές ακινήτωνΣτο στόχαστρο της ΔΑΟΕ έχουν μπει οι αγορές τουλάχιστον επτά ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία τα αρχηγικά μέλη είχαν αγοράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε νότια και βόρεια προάστια, ενώ ο «Πούτιν» με τον «Πρόεδρο» είχαν αδυναμία και στα νησιά, όπου αποκτούσαν ακίνητη περιουσία.
Αστυνομικός κατηγορούμενοςΈνας αστυνομικός είναι ανάμεσα στους 13 κατηγορουμένους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πληκτρολογούσε πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που του είχαν δώσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.
Το μήνυμα στον ΈντικΗ εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» αποτελούσε τον μεγάλο ανταγωνιστή του «Έντικ» σε ό,τι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ έστειλαν μήνυμα στον ομογενή από την Ουκρανία λέγοντας το εξής: «Παραδώσου όσο προλαβαίνεις. Έρχεται η ώρα σου».
