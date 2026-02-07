Κανείς δεν ήξερε κανέναν στον κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων του «Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στην εξάρθωση του κυκλώματος -Συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία