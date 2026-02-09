Εισαγγελική παρέμβαση για τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τι θα διερευνηθεί
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΘ Επεισόδια Εισαγγελική παρέμβαση

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι εντός του  πανεπιστημίου - Θα εξεταστεί, επίσης, η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης

Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.

Σημειώνεται ότι οι πρυτανικές Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι ουδέποτε ζητήθηκε και ούτε έδωσαν άδεια για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα την ΕΛΑΣ για την «κινητικότητα» που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα άτομα ξεκίνησαν να μπαίνουν μαζικά στην Πολυτεχνική Σχολή.

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.
Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ

