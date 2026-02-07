Θεσσαλονίκη: Δεν υπήρχε άδεια για πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, λέει η Πρυτανεία
Στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ αναφέρεται πως «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus» επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας

Πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σήμερα τα ξημερώματα με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές που ξεπέρασαν τις 300 συνολικά. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ αναφέρεται πως επρόκειτο για «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus» οι οποίοι επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» αναφέρεται επίσης, ενώ η ανακοίνωση καταλήγει πως: «Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Οι Πρυτανικές Αρχές για τα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.
