Θεσσαλονίκη: Δεν υπήρχε άδεια για πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, λέει η Πρυτανεία

Πολύ σοβαρά

σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του

σήμερα τα ξημερώματα με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές που ξεπέρασαν τις

συνολικά. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν

που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι Πρυτανικές Αρχές για τα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ αναφέρεται πως επρόκειτο για «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus» οι οποίοι επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.«Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» αναφέρεται επίσης, ενώ η ανακοίνωση καταλήγει πως: «Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».Αναλυτικά η ανακοίνωση:Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.