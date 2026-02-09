Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ
Κλιμάκωση της καταστολής εντός των πανεπιστημίων καταγγέλλουν οι φοιτητικοί σύλλογοι – Στην επιχείρηση έγιναν 313 προσαγωγές
Σε καταγγελία της αστυνομικής επιχείρησης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, προχώρησαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της καταστολής εντός των πανεπιστημίων.
«Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση εντός της πολυτεχνικής, με τη χρήση χημικών, κρότου λάμψης μέσα στο φουαγιέ της σχολής και με δεδομένο το συνωστισμό, την πολυκοσμία και το κίνδυνο στη σωματική ακεραιότητα που υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες, με ταυτόχρονες προσαγωγές στο σωρό (313!)».
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι η αστυνομική παρουσία και επέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την επιβολή μέτρων «ελεγχόμενης εισόδου» στα πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με πειθαρχικά μέτρα και διαγραφές φοιτητών. Παράλληλα, απορρίπτουν κάθε προσπάθεια ταύτισης των φοιτητών και των οργάνων τους με φαινόμενα ανομίας.
Οι φοιτητές αφήνουν αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι συμπίπτει με την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την περαιτέρω απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξελίξεις που, σύμφωνα με τους συλλόγους, οδηγούν στη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε «επιχείρηση».
