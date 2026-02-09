Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΘ Επεισόδια Φοιτητές

Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ

Κλιμάκωση της καταστολής εντός των πανεπιστημίων καταγγέλλουν οι φοιτητικοί σύλλογοι – Στην επιχείρηση έγιναν 313 προσαγωγές

Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε καταγγελία της αστυνομικής επιχείρησης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, προχώρησαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της καταστολής εντός των πανεπιστημίων.

«Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση εντός της πολυτεχνικής, με τη χρήση χημικών, κρότου λάμψης μέσα στο φουαγιέ της σχολής και με δεδομένο το συνωστισμό, την πολυκοσμία και το κίνδυνο στη σωματική ακεραιότητα που υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες, με ταυτόχρονες προσαγωγές στο σωρό (313!)».

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι η αστυνομική παρουσία και επέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την επιβολή μέτρων «ελεγχόμενης εισόδου» στα πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με πειθαρχικά μέτρα και διαγραφές φοιτητών. Παράλληλα, απορρίπτουν κάθε προσπάθεια ταύτισης των φοιτητών και των οργάνων τους με φαινόμενα ανομίας.

Οι φοιτητές αφήνουν αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι συμπίπτει με την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την περαιτέρω απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξελίξεις που, σύμφωνα με τους συλλόγους, οδηγούν στη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε «επιχείρηση».

11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης