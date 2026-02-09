Γιάννης Παναγόπουλος: Ο ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι διαδρομές εκατομμυρίων, ποιους ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα
Πώς και γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα - Οι εταιρείες που έπαιρναν τις απευθείας αναθέσεις και τα ευρήματα για πληρωμές τοις μετρητοίς
Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, ο «αιώνιος» συνδικαλιστής Γιάννης Παναγόπουλος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που κλείνει 20 χρόνια στο τιμόνι της ΓΣΕΕ, ήταν στο βήμα της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, σε μια πανηγυρική συνεδρίαση για την πρώτη μεγάλη μεταμνημονιακή συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δημοσιοποιήθηκε το δελτίο Τύπου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που έλεγε ότι οι λογαριασμοί του -όπως και το σύνολο της περιουσίας του, πλην της μισθοδοσίας του από την Εθνική Τράπεζα- είχαν δεσμευτεί επειδή υπήρχε ένα βαρύ κατηγορητήριο εναντίον του για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Εν ολίγοις, δύο κακουργήματα...
Ο 72χρονος Παναγόπουλος δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται στο άκουσμα της είδησης. Οπως όλοι όσοι βρέθηκαν στην ίδια θέση με τον ίδιο στο παρελθόν, είχε ενημερωθεί από τα στελέχη της Αρχής πριν από την έκδοση του δελτίου Τύπου. Είπε μόνο ότι «υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση», διαβεβαιώνοντας ότι «θα το χειριστώ».
Λίγο αργότερα, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται: το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα, κάνει λόγο για υπεξαίρεση χρηματοδοτήσεων προς τη ΓΣΕΕ από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση, που είχαν ξεπεράσει τα 73 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.
Τα στελέχη της Αρχής έπεσαν πάνω σε δεκάδες απευθείας αναθέσεις - και μάλιστα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ακόμα και σε πληρωμές… τοις μετρητοίς και εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς, όπως και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία, ενώ υπολογίζουν στα 2,1 εκατ. ευρώ το ύψος της υπεξαίρεσης για το Δημόσιο και την Ε.Ε.
Είχε πρωτοστατήσει στο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου στην εκλογή του 2021, όταν πρωτοεκλέχτηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην εκλογή του 2023, μετά το κακό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο Παναγόπουλος έλεγε δημοσίως ότι ψήφισε την Αννα Διαμαντοπούλου στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο έγειρε υπέρ της επανεκλογής του Ανδρουλάκη. Ωστόσο, συνδικαλιστικά στελέχη που θεωρούνται της επιρροής του, είχαν στηρίξει είτε τον Χάρη Δούκα είτε τον Παύλο Γερουλάνο στον πρώτο γύρο…
Εχοντας κλείσει ένα πέμπτο του αιώνα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος εξέδωσε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης -λίγο μετά την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από το ΠΑΣΟΚ- μια γραπτή ανακοίνωση με την οποία δήλωνε αθώος. Αυτό δεν ήταν η έκπληξη στην ανακοίνωσή του - η έκπληξη συνίστατο στο ότι δήλωνε ευθαρσώς ότι δεν είχε σκοπό να κάνει ούτε μισό (συνδικαλιστικό) βήμα πίσω έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις βαριές κατηγορίες εναντίον του. Ανέφερε ότι ήταν έτοιμος για άλλη μια νίκη στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Στο ΠΑΣΟΚ η δήλωσή του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Είχαν σπεύσει να αναστείλουν την κομματική του ιδιότητα ελπίζοντας ότι κι εκείνος από την πλευρά του θα οπισθοχωρούσε και θα δήλωνε ότι ώσπου να αποδειχτεί η αθωότητά του θα πάγωνε την άσκηση των καθηκόντων του στη ΓΣΕΕ, προκειμένου να βγει από το κάδρο, κατά το δυνατόν, το ΠΑΣΟΚ.
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που ακολούθησε, ο Γιάννης Παναγόπουλος έλαβε τη στήριξη των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ. Ομως και οι άλλες παρατάξεις -δεξιές και αριστερές- επέλεξαν στάση αναμονής περιμένοντας την έκβαση της έρευνας πριν τοποθετηθούν επί της ουσίας.
Το τελευταίο «κάστρο»Ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν υπήρξε ποτέ κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε ποτέ το στάτους του Ακη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος έφτασε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Ηταν, όμως, ο άνθρωπος που συμβόλιζε την κυριαρχία του κόμματος στον συνδικαλιστικό χώρο - το τελευταίο «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ της εποχής των μνημονίων και μετέπειτα.
ΧρηματοδοτήσειςΑντικείμενο της έρευνας από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις προς τη ΓΣΕΕ που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2020-2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η έρευνα ανέτρεξε στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Η Αρχή έριξε φως στην τακτική που ακολουθούσαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι άλλοι -πέντε προς το παρόν- εμπλεκόμενοι, προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Πρόκειται για μια εμπορική εκδοτική εταιρεία γραφικών τεχνών, επικοινωνίας και οπτικοακουστικών μέσων, η οποία ανήκει σε δύο αδέλφια που συνεργάζονται με τη ΓΣΕΕ από την εποχή εκτύπωσης του υλικού της (αφίσες, μπροσούρες κ.λπ.), μια εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων και μια διαφημιστική.
Στους εμπλεκόμενους από το πόρισμα της Αρχής είναι και η εταιρεία επικοινωνίας C2B του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αποδέχθηκε τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ισχυρίστηκε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες, αλλά σε αντίθεση με τον Γιάννη Παναγόπουλο, δήλωσε ότι ώσπου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση αναστέλλει τη δημοσιογραφική του απασχόληση.
Η Αρχή συμπεριλαμβάνει στο κύκλωμα της ΓΣΕΕ και την εταιρεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Ανδρέα Γεωργίου, από την Κύπρο, με στενή προσωπική σχέση με την Άννα Στρατινάκη, πρώην γραμματέα Καταναλωτή και επί πολλά χρόνια γενική γραμματέα Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας, με σημαντικό έργο στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές την εποχή των μνημονίων. Η εταιρεία του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος επίσης δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες, ιδρύθηκε το 2019 ως Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της δήλωσε τζίρο 34.000 ευρώ.
Την επομένη της δημοσιοποίησης του πορίσματος της Αρχής, η Άννα Στρατινάκη παραιτήθηκε από τη θέση της Συνηγόρου Καταναλωτή επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, όπως και λόγους υγείας. Η συγκεκριμένη είχε πάρει μέσα στον Ιανουάριο «πράσινο φως» από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να οριστεί υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της αγοράς - αλλά το σχετικό ΦΕΚ δεν εκδόθηκε ποτέ. Σε νεότερη δήλωσή της υποστηρίζει ότι τις αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις προς τη ΓΣΕΕ τις υπέγραφε ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας.
Σύμφωνα με τους ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Μάλιστα, με βάση τα ευρήματα της Αρχής, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη «Διαύγεια». Αντίθετα, σύμφωνα με πηγές του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι συγκεκριμένες είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν έχουν την υποχρέωση όσον αφορά τις εν λόγω δράσεις μέσω ΛΑΕΚ να αναρτούν στη «Διαύγεια» τις πράξεις τους, ούτε να πραγματοποιούν δημόσιους διαγωνισμούς για να συνεργαστούν είτε με εταιρείες επικοινωνίας, εκτύπωσης, πραγματοποίησης συνεδρίων, είτε με εταιρείες ελέγχου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Ακόμη, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, τα οποία ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν σύμφωνα με την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εντέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Κύκλοι του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επισημαίνουν ότι αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 25 εκατ. προορίζονται για την επιδότηση ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Τα εν λόγω προγράμματα, σύμφωνα με το ΙΝΕ, ελέγχθηκαν και υλοποιήθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
Η ανακοίνωσηΜάλιστα, η Άννα Στρατινάκη υποστηρίζει στη δήλωσή της: «Κανένα πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας προς τους κοινωνικούς εταίρους δεν έχει υλοποιηθεί, ούτε καν ξεκινήσει. Το μόνο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που έχει υλοποιηθεί με τίτλο “Δημιουργική Βιομηχανία” είναι ύψους 7 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 4 εκατ. δόθηκαν για επιδότηση των συμμετεχόντων, το οποίο, μάλιστα, έλαβε και τον έπαινο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά του».
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
