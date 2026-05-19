Aποκαλυπτήρια μνημείου για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Κύπρο: Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, είπε ο Χριστοδουλίδης

«Ο Ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης , τελώντας τα αποκαλυπτήρια του κεντρικού εθνικού μνημείου της Κύπρου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στο Παραλίμνι, παρουσία μελών της κυπριακής κυβέρνησης, πολιτιστικών φορέων της Κύπρου του Πόντου, εκπροσώπων της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθους κόσμου.Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι «σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος, μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θύτη».Στην κεντρική του ομιλία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε ισχυρά μηνύματα για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και τον αγώνα για δικαίωση, καθώς και το χρέος προς στις επόμενες γενιές.«Βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση για να καταδικάσουμε με όλο το σθένος της ψυχής μας ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη σύγχρονη ιστορία, όχι του ελληνισμού, στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας» είπε ο κ . Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε :«Εδώ, από τον ηρωικό δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας, της Αμμοχώστου, η οποία εδώ και 52 χρόνια παραμένει εδαφικά ακρωτηριασμένη, εξαιτίας της παράνομης παρουσίας του τουρκικού στρατού κατοχής, από εδώ στέλνουμε όλοι μήνυμα αγάπης στα δύο εκατομμύρια Έλληνες Ποντίους αδερφούς μας σε όλο τον κόσμο, μαζί με την διαβεβαίωση ότι ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Μαζί με τους απανταχού Έλληνες και τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο που αντιστέκεται στο έγκλημα και το άδικο».Ο κ. Χριστοδουλίδης, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Γενοκτονίας των Ποντίων αναφέρθηκε και παράλληλα και στην κυπριακή τραγωδία, τονίζοντας:«Είμαστε και ίδιοι θύματα βίαιου ξεριζωμού κι ενός παρατεταμένου εγκλήματος που συνεχίζεται για μισό και πλέον αιώνα, με χιλιάδες νεκρούς, με εκατοντάδες αγνοούμενους, με τρεις γενιές προσφύγων, με συνεχιζόμενη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα κοινά βιώματα μας ενώνουν ακόμη περισσότερο με τους Έλληνες αδελφούς μας του Πόντου, με τους οποίους μας συνδέουν επίσης κοινοί αγώνες, κοινή πίστη, κοινός πολιτισμός».Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το μνημείο, ως «ένα ζωντανό δεσμό ανάμεσα στον Πόντο και την Κύπρο, ανάμεσα στις αλησμόνητες πατρίδες και τη σημερινή ελεύθερη γη, ανάμεσα στη θυσία των προγόνων μας, αλλά και στο χρέος μας έναντι των νεότερων» και πρόσθεσε:«Θα μνημονεύει τα θύματα αυτού του ειδεχθέστατου εγκλήματος και θα καταδικάζει στη συλλογική μνήμη τους ηθικούς αυτουργούς και φυσικούς εκτελεστές της γενοκτονίας. Το μνημειακό σύμπλεγμα αναπαριστά σκηνές από τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας με τις πορείες θανάτους, τις οποίες οι Τούρκοι του Μουσταφά Κεμάλ υπέβαλαν τους αθώους και απροστάτευτους Έλληνες του Πόντου. Το έργο αποτυπώνει τις πυρπολήσεις και τις λεηλασίες, τις ομαδικές εκτελέσεις, την ηρωική αντίσταση στα βουνά που θυμίζει κάτι από τον πιο αγνό αγώνα στην πατρίδα μας, από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την αταλάντευτη πίστη στα ιερά της Ορθοδοξίας, με τις Ιερές Μονές της Παναγίας Σουμελά και του Αγίου Γεωργίου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χώρο όπου ανεγέρθηκε το μνημείο και στο ιστορικό βάρος που φέρει το Παραλίμνι και η Δερύνεια, στο οδόφραγμα της οποίας έχασαν τη ζωή τους πολλοί αγωνιστές των εθνικών αγώνων με τελευταίους πριν από τριάντα χρόνια οι Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολομού. Στη διάρκεια της τελετής άναψε βωμός με την Φλόγα της Μνήμης που αφίχθηκε από δρομείς, μέλη ποντιακών συλλόγων, από το οδόφραγμα της Δερύνειας.



«Αυτή η γη, εδώ, στο δήμο Παραλιμνίου Δερύνειας, είναι που δέχθηκε τα πρώτα κύματα προσφύγων της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 και που μέχρι σήμερα φιλοξενεί τους εκτοπισθέντες της Καρπασίας και της κατεχόμενης Αμμοχώστου μας».



Ο κ. Χριστοδουλίδης, στέλνοντας το μήνυμά του, ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Από τον Δήμο Παραλιμνίου που αντικρίζει καθημερινά την κατεχόμενη Αμμόχωστο και ζει την σκληρή πραγματικότητα της κατοχής, στέλνουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκδήλωση ως Ελληνισμός, ένα σαφές μήνυμα. Ο Ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια».



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ειδικότερα και στο συμβολισμό του μνημείου, λέγοντας:



«Στην κορυφή του μνημείου, όπως βλέπετε, αναγράφεται ο αριθμός 353.000 νεκρών, δεσπόζουν τα περιστέρια που είναι σύμβολο της ειρήνης, γιατί ο σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θύτη».



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφερόμενος στην υλοποίηση του έργου, συνεχάρη τον δήμαρχο Παραλιμνίου - Δερύνειας, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Αμμοχώστου "Τεμέτερον" και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης" για την πρωτοβουλία και για τη συνεργασία τους.



«Ο φίλος δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος, ο Ιάκωβος Κωστίδης και ο Γιώργος Γεωργιάδης, μαζί με τους συνεργάτες τους, είδαν αυτό το έργο ως υπόσχεση ζωής» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.



Θα παραμείνουμε πιστοί στο χρέος, στον αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης, τόνισαν ο δήμαρχος Γ. Νικολέττος και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων.



Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που είναι αφιερωμένο στις 353.000 ψυχές των Ποντίων που χάθηκαν, αναδείχθηκε "ως τόπος μνήμης, προσευχής και ιστορικής συνείδησης" αλλά και ως σημείο συνάντησης δύο ιστορικών βιωμάτων του Πόντου και της Κύπρου.



Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Αμμοχώστου «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ» Ιάκωβος Κωστίδης τόνισε τη σημασία της μνήμης και της ιστορικής αλήθειας, αναφέροντας ότι «σήμερα δεν βρισκόμαστε απλώς μπροστά σε μία τελετή, σήμερα στεκόμαστε μπροστά στην ιστορία», ενώ πρόσθεσε πως «δεν ήρθαμε εδώ για να σκορπίσουμε μίσος, δεν ήρθαμε για να ανοίξουμε δρόμους εκδίκησης, ήρθαμε για να υπηρετήσουμε την αλήθεια».



Ο πρόεδρος του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» Γιώργος Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση Κύπρου και Πόντου, λέγοντας ότι «σήμερα ενώνεται ο Πόντος με την Κύπρο», ενώ σημείωσε πως «είμαστε θεματοφύλακες της μνήμης, θα παραμείνουμε πιστοί στο χρέος».



Ο Γιώργος Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε ήρωες του ελληνισμού τους οποίους ενώνουν τα νήματα και των εθνικών αγώνων από τον Πόντιο δημοσιογράφο Νίκο Καπετανίδη που οδηγήθηκε στην αγχόνη από τους Τούρκους, όπως και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στην Κύπρο από τους 'Αγγλους, στους Γρηγόρη Αυξεντίου και τον Κυριάκο Μάτση της ΕΟΚΑ , τους Ισαάκ και Σολομού και έστειλε μήνυμα συνέχισης του αγώνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμη: «Είμαστε σημαιοφόροι και θεματοφύλακες της μνήμης, θα παραμείνουμε πιστοί στο χρέος».



Από την πλευρά του ο δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος χαρακτήρισε το μνημείο, σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό.



«Από σήμερα στο νοτιοανατολικότερο άκρο του ελληνισμού υψώνεται ένας φάρος μνήμης» είπε ο κ. Νικολέττος και πρόσθεσε:



«Ο δήμος μας γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της κατοχής και κατανοεί βαθιά τι σημαίνει ξεριζωμός, πόνος, αδικία και προσμονή».



Ο γλύπτης Γιώργος Κικώτης ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν για να γίνει πράξη το έργο του, γιατί οποίο συγκινημένο εξήγησε ότι τα δύο χέρια υψώνονται προς τον ουρανό και από αυτά φεύγοντας περιστέρια, ακριβώς για να αναδείξουν τη θυσία, τον αγώνα για δικαίωση και την ειρήνη των ψυχών των θυμάτων του ποντιακού Ελληνισμού. Στην βάση του μνημείου όπως είπε υπάρχει μια αναπαράσταση λειψανοθήκης από τις εικοσιπέντε πόλεις του Πόντου. Δώρισε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ένα χάλκινο αγαλματίδιο με τίτλο "Πόντιος Αγωνιστής", στο δήμαρχο Γ. Νικολέττο ένα αγαλματίδιο που αναπαριστά το Νίκο Καπετανίδη.



Στην αρχή της εκδήλωσης τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 353.000 θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού, ενώ δίπλα από το μνημείο τοποθετήθηκε για προσκύνηση η ιερή εικόνα του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα του Πόντου. Ακολούθησαν καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή του Αλέξη Παρχαρίδη στην ερμηνεία, του Γιώργου Ατματζίδη στη λύρα, του Χρήστου Φιλιππιάδη στα πλήκτρα, του Θεόδωρου Παπαδόπουλου στο νταούλι και του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακού Χορού «Ρωμιοσύνη», ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Πυρρίχιο χορό «Σέρρα» και τον Εθνικό Ύμνο.



