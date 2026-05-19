Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάλεσε στο «100» και δήλωσε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει - Τον έσωσαν αστυνομικοί

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που έλαβαν το «σήμα», αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι βρίσκεται - Ο αστυνομικός που είχε επικοινωνία μαζί του κατάφερε αρχικά να τον ηρεμήσει και, σε δεύτερο χρόνο, να τον πείσει να μπει στο περιπολικό