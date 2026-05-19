Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάλεσε στο «100» και δήλωσε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει - Τον έσωσαν αστυνομικοί
Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάλεσε στο «100» και δήλωσε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει - Τον έσωσαν αστυνομικοί
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που έλαβαν το «σήμα», αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι βρίσκεται - Ο αστυνομικός που είχε επικοινωνία μαζί του κατάφερε αρχικά να τον ηρεμήσει και, σε δεύτερο χρόνο, να τον πείσει να μπει στο περιπολικό
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έσωσαν άνδρα που κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, καθώς αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε κίνδυνος να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν το άτομο κάλεσε στο «100», λίγο μετά τις 23:00, και ανέφερε στην γυναίκα που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής πως επιθυμεί να φτάσουν σύντομα στο σπίτι του οι αστυνομικοί, καθώς δεν ήταν καλά ψυχολογικά, είχε αυτοκτονικές τάσεις και φοβόταν μήπως κάνει κακό στον εαυτό του.
Το περιστατικό αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρό και άμεσα δόθηκε εντολή να μεταβούν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια ώρα, η τηλεφωνήτρια φρόντισε να διατηρεί ανοιχτή τη γραμμή και κατάφερε να καθησυχάσει τον άνδρα, προκειμένου να μην προχωρήσει στην απειλούμενη πράξη.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που έλαβαν το «σήμα», αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι βρίσκεται το άτομο. Ο αστυνομικός που είχε επικοινωνία με τον άνδρα κατάφερε αρχικά να τον ηρεμήσει και, σε δεύτερο χρόνο, να τον πείσει να μπει στο περιπολικό που είχε φτάσει για συνδρομή, ώστε να μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και από εκεί να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν το άτομο κάλεσε στο «100», λίγο μετά τις 23:00, και ανέφερε στην γυναίκα που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής πως επιθυμεί να φτάσουν σύντομα στο σπίτι του οι αστυνομικοί, καθώς δεν ήταν καλά ψυχολογικά, είχε αυτοκτονικές τάσεις και φοβόταν μήπως κάνει κακό στον εαυτό του.
Το περιστατικό αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρό και άμεσα δόθηκε εντολή να μεταβούν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια ώρα, η τηλεφωνήτρια φρόντισε να διατηρεί ανοιχτή τη γραμμή και κατάφερε να καθησυχάσει τον άνδρα, προκειμένου να μην προχωρήσει στην απειλούμενη πράξη.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που έλαβαν το «σήμα», αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι βρίσκεται το άτομο. Ο αστυνομικός που είχε επικοινωνία με τον άνδρα κατάφερε αρχικά να τον ηρεμήσει και, σε δεύτερο χρόνο, να τον πείσει να μπει στο περιπολικό που είχε φτάσει για συνδρομή, ώστε να μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και από εκεί να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα