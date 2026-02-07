Τα πρόσωπα που μπαίνουν στο στόχαστρο Βουρλιώτη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ολοένα και απλώνεται η υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο » σε νέα πρόσωπα που ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η οποία διαπίστωσε εις βάρος του ίδιου και άλλων 5 εμπλεκομένων φυσικών προσώπων και εταιριών ενδείξεις για δύο κακουργήματα: της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες.Ο επικεφαλής πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγουδέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές μέχρι του ποσού των 2 εκατ. ευρώ και δύο ακίνητα του κ. Παναγόπουλου καθώς και πέντε ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση.Δημοσιεύματα εμπλέκουν και τη συνήγορο καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επί πολλά χρόνια Γενική Γραμματέα Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη , οποία προοριζόταν για τη θέση της υποδιοικήτριας τηςτηςστο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή.Η εμπλοκή της οφείλεται εν πολλοίς και στον πρώην σύντροφό τηςστον οποίο ανήκει η εταιρία(μια από τις 5 εμπλεκόμενες εταιρίες) που ελέγχεται για παράνομες δραστηριότητες.Η κ. Στρατινάκη που απέστειλε επιστολή παραίτησης από τη θέση της για προσωπικούς λόγους (λόγοι υγείας της μητέρας της) σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα που την αφορούν σκόπιμα και συκοφαντικά, αναφέροντας ότι στόχο έχουν την πολιτική της απαξίωση και την εργαλειοποίηση της προσωπικής της ζωής.Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι «από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για το προγενέστερο διάστημα, όπως λέει, ο ρόλος της ήταν αποκλειστικά εισηγητικός, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον εκάστοτε υπουργό». Επί τους ουσίας του θέματος - τονίζει - ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕΣτο ίδιο μήκος κύματος και ο σύντροφός της οσε ανακοίνωσή του, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με την υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων, καταγγέλλοντας ευθέως «» και στοχοποίησή του πριν καν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.Παράλληλα, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότικαι τεχνικής υποστήριξης και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, όπως τονίζει, με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης που βρίσκονται στον πυρήνα της ερευνώμενης υπόθεσης.Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης (έχει εταιρία επικοινωνίας που συνεργαζόταν με το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ , μία από τις πέντε εταιρίες που ελέγχονται για υπεξαίρεση) ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσοΟ ίδιος δηλώνει ότι του γνωστοποιήθηκε προ δύο ημερών ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του,και προσθέτει ότι οι συναλλαγές του είναι πλήρως νόμιμες και διαφανείς, διευκρινίζοντας ότι συνδέονται με συγκεκριμένο έργο επικοινωνίας.Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα κάνει λόγο για, που προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς καιχωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Παράλληλα η Αρχή διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες είναι:



-Εμπορική εκδοτική εταιρία γραφικών τεχνών, επικοινωνίας και οπτικοακουστικών μέσων που ανήκει σε δύο αδέλφια με τα οποία συνεργάζεται επί 35 χρόνια η ΓΣΕΕ για την εκτύπωση του υλικού της (αφίσες, μπροσούρες κλπ)



-Δημοσιογράφος με εταιρία επικοινωνίας



-Εταιρία που δραστηριοποιείται στην οργάνωση συνεδρίων



-Εταιρία cyber security



-Διαφημιστική εταιρία και εταιρίες επικοινωνίας.



Ωστόσο, το ΚΚΕ με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής του νομοσχεδίου του υπουργείου εργασίας που περιλαμβάνει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συνδέει το νομοσχέδιο με την υπόθεση ζητώντας την απόσυρσή του.



«Με βάση και την πιθανή εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του το ΚΚΕ.



Το κόμμα θεωρεί ότι ηθικά και πολιτικά το νομοσχέδιο είναι πλέον έκθετο, δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς συνομιλητές και υπογράφοντες τη συμφωνία ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακουργηματικές πράξεις.



Αλλά και η ΕΑΚ η παράταξη της ΓΣΕΕ που πρόσκειται στο ΚΚΕ ζητά πλήρες άνοιγμα και έλεγχο όλων των τραπεζικών λογαριασμών των μελών της Διοίκησης της ΓΣΕΕ., ένα αίτημα απολύτως θεμιτό, που δεν επιτρέπει καμία σκιά και που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτό από την ίδια τη Διοίκηση.



Την παραίτηση του κ. Παναγόπουλου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και επικεφαλής της ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ Νίκος Φωτόπουλος σε ανακοίνωσή του τονίζει «τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή του επί χρόνια Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρότατες αξιόποινες πράξεις εάν αποδειχθούν αληθή, προκαλούν μόνο οργή και αγανάκτηση! Ως παράταξη αλλά και προσωπικά, διαχρονικά έχω καταγγείλει με πάμπολλες δημόσιες τοποθετήσεις μου και έχω σταθεί απέναντι στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί εικοσαετία κατέχει την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ.



Η πλειοψηφία που κατέχει τη διοίκηση της ΓΣΕΕ και ο επικεφαλής της με τη συμβιβασμένη στάση που τηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, τον διασπαστικό ρόλο, την αναπαραγωγή σχέσεων συνδιαλλαγής με σκοπό τη διαμόρφωση μηχανισμών και συσχετισμών, λειτουργούσε κυριολεκτικά υπέρ της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα παρέχοντας διαρκώς πολιτική κάλυψη και υποστήριξη τόσο στις αντεργατικές κυβερνήσεις όσο και στην εργοδοσία».