Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διαθεσιμότητα από την ΕΡΤ έχει τεθεί και ο δημοσιογράφος που πάγωσαν οι λογαριασμοί του μιας και το όνομά του επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης των εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Η διοίκηση της ΕΡΤ σήμερα προχώρησε σε αναστολή των συμβάσεων του τόσο από το ραδιόφωνο, όσο και από την τηλεόραση, καθώς είχε εκπομπή και στα δύο.



Πώς δρούσε το δίκτυο Παναγόπουλου





Ο ρόλος του προέδρου της ΓΣΕΕ

Οι «εταιρείες-οχήματα» και τα μετρητά