Ο Κακούσης παραιτείται από τη δημοσιογραφία για όσο εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου και δηλώνει αθώος
Ο Κακούσης παραιτείται από τη δημοσιογραφία για όσο εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου και δηλώνει αθώος
Ο ίδιος με ανάρτησή του γνωστοποιεί ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και πως όλες οι συναλλαγές που είχε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είχαν νόμιμη αιτία
Ανάρτηση σχετικά με την υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, στην οποία το όνομά του έχει εμπλακεί, έκανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, δηλώνοντας ότι αναστέλλεται η δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο βρίσκεται η έρευνα.
Ο ίδιος δηλώνει ότι του γνωστοποιήθηκε προ δύο ημερών ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, με εξαίρεση εκείνον της μισθοδοσίας του, κατόπιν διάταξης της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για την υπόθεση που ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα στην οποία ο Παναγόπουλος μαζί με άλλες 6 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το χώρο των εκδόσεων και της επικοινωνίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κακούσης αναφέρει: «Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων».
Όπως σημειώνει, ενημερώθηκε από συναδέλφους του ότι η διάταξη τον εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, με αφορμή τη συνεργασία που διατηρεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. «Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές του είναι πλήρως νόμιμες και διαφανείς, διευκρινίζοντας ότι συνδέονται με συγκεκριμένο έργο επικοινωνίας. «Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο», σημειώνει στην ανάρτησή του.
Παράλληλα, αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή θα τον οδηγήσει σε προσωρινή αποχή από τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα: «Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Κακούσης επικαλείται την επαγγελματική του διαδρομή, τονίζοντας ότι δεν έχει συνδεθεί με παράνομες πρακτικές: «Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!».
Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση:
Θυμίζουμε ότι το πρωί της Παρασκευής την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».
Ο ίδιος δηλώνει ότι του γνωστοποιήθηκε προ δύο ημερών ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, με εξαίρεση εκείνον της μισθοδοσίας του, κατόπιν διάταξης της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για την υπόθεση που ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα στην οποία ο Παναγόπουλος μαζί με άλλες 6 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το χώρο των εκδόσεων και της επικοινωνίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κακούσης αναφέρει: «Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων».
Όπως σημειώνει, ενημερώθηκε από συναδέλφους του ότι η διάταξη τον εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, με αφορμή τη συνεργασία που διατηρεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. «Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές του είναι πλήρως νόμιμες και διαφανείς, διευκρινίζοντας ότι συνδέονται με συγκεκριμένο έργο επικοινωνίας. «Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο», σημειώνει στην ανάρτησή του.
Παράλληλα, αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή θα τον οδηγήσει σε προσωρινή αποχή από τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα: «Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Κακούσης επικαλείται την επαγγελματική του διαδρομή, τονίζοντας ότι δεν έχει συνδεθεί με παράνομες πρακτικές: «Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!».
Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση:
Θυμίζουμε ότι το πρωί της Παρασκευής την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα