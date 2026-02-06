Ο Κακούσης παραιτείται από τη δημοσιογραφία για όσο εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου και δηλώνει αθώος

Ο ίδιος με ανάρτησή του γνωστοποιεί ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και πως όλες οι συναλλαγές που είχε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είχαν νόμιμη αιτία