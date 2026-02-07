Αναζήτηση δίχως τέλος: Άγνωστο αν η Λόρα επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά την Φρανκφούρτη, την αναζητά στη Γερμανία ο πατέρας της

Έκκληση για βοήθεια και μήνυμα προς τη Λόρα

Ενεργοποίηση της ομογένειας στη Γερμανία

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο που τη στηρίζει στη Γερμανία και ενδεχομένως να διαμένουν μαζί.Ο κ. Μπενετάτος τόνισε η οικογένεια της 16χρονης βρίσκεται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού απευθύνουν νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.Ταυτόχρονα, στέλνουν μήνυμα και στη Λόρα, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και μόνο για να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Όπως επισημαίνεται, αυτό είναι το μοναδικό που επιθυμούν να γνωρίζουν: ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής.Μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Τούνελ» ότι η αγνοούμενη Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η ανταπόκριση της ελληνικής ομογένειας υπήρξε άμεση. Κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, σε εύπορη περιοχή του Κίλεσμπεργκ.Όπως περιέγραψε, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα λόγω αυξημένης κυκλοφορίας, είδε από τη θέση του συνοδηγού ένα κορίτσι μόνο του, ντυμένο με μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε αποπροσανατολισμένη, αλλά φαινόταν να περιμένει να περάσει τον δρόμο. Λόγω της κίνησης, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν.Όπως ανέφερε, έμοιαζε απόλυτα με τη Λόρα, όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο, με τα μαλλιά πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα.Σημείωσε επίσης ότι η απόστασηκαλύπτεται μεσε περίπου δύο ώρες.Η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για περιοχή όπου διαμένουν κυρίως άτομα υψηλού οικονομικού επιπέδου και έχει ήδη ενημερώσει φίλες της που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε να υπάρξει άμεση ειδοποίηση αν προκύψει κάποιο στοιχείο. Όπως ανέφερε, η ομογένεια έχει κινητοποιηθεί έντονα, καθώς πολλοί έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία και το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι στη Γερμανία δεν είναι συνηθισμένο ένα παιδί τέτοιας ηλικίας να κυκλοφορεί μόνο του.