Αναζήτηση δίχως τέλος: Άγνωστο αν η Λόρα επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά την Φρανκφούρτη, την αναζητά στη Γερμανία ο πατέρας της
Μαρτυρία κατοίκου της Στουτγκάρδης ότι είδε ένα κορίτσι που της μοιάζει -Η έκκληση της οικογένειας στην 16χρονη
Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ ο πατέρας της έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας, προκειμένου να διερευνήσει τις πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για το ταξίδι της ανήλικης στο εξωτερικό.
Νέα στοιχεία και μαρτυρίες παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα.
Στην εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος και απάντησε σε όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως οι γονείς έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό της κόρης τους.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι γονείς της Λόρας μετέβησαν δύο φορές στην Αθήνα, αναζητώντας στοιχεία σε ξενοδοχεία και σε περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, έκαναν έρευνες σε σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, οι γονείς έχουν έρθει σε επικοινωνία με διάφορες δομές στη Γερμανία, αλλά και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών αρχών.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για 48 ώρες.
Οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη της κόρης τους, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να παραμείνει στη Γερμανία για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε μαζί της μόνο ένα σετ ρούχων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να τη βοηθά κάποιο τρίτο πρόσωπο.
Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την άποψη ότι η Λόρα φαίνεται να έχει λάβει βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Όπως ανέφερε, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί σε συγκεκριμένο σημείο στου Ζωγράφου, κάτι που εγείρει ερωτήματα για το αν εκεί συναντήθηκε με άτομο που τη βοήθησε οικονομικά ή της προμήθευσε κινητό τηλέφωνο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την οποία η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, με τη συσκευή αυτή να μην αντιστοιχεί στο κινητό που είχε αγοράσει από συμμαθητή της.
Άγνωστο εάν η Λόρα ταξίδεψε σε άλλο προορισμό μετά τη ΦρανκφούρτηΤην ίδια ώρα, άγνωστο παραμένει αν η 16χρονη ταξίδεψε και σε άλλον προορισμό μετά τη Φρανκφούρτη.
Ανοιχτά ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις της ανήλικης στη ΓερμανίαΟ δικηγόρος γνωστοποίησε ότι ο πατέρας της Λόρας ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές αρχές το πρωί της Τρίτης. Στη συνέχεια, ο ίδιος μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε για κάποια νεότερη εξέλιξη στην υπόθεση.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο που τη στηρίζει στη Γερμανία και ενδεχομένως να διαμένουν μαζί.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg89mx87xkjd)
Όπως περιέγραψε, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα λόγω αυξημένης κυκλοφορίας, είδε από τη θέση του συνοδηγού ένα κορίτσι μόνο του, ντυμένο με μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε αποπροσανατολισμένη, αλλά φαινόταν να περιμένει να περάσει τον δρόμο. Λόγω της κίνησης, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν.
Όπως ανέφερε, έμοιαζε απόλυτα με τη Λόρα, όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο, με τα μαλλιά πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα.
Σημείωσε επίσης ότι η απόσταση Φρανκφούρτης–Στουτγκάρδης καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.
Η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για περιοχή όπου διαμένουν κυρίως άτομα υψηλού οικονομικού επιπέδου και έχει ήδη ενημερώσει φίλες της που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε να υπάρξει άμεση ειδοποίηση αν προκύψει κάποιο στοιχείο. Όπως ανέφερε, η ομογένεια έχει κινητοποιηθεί έντονα, καθώς πολλοί έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία και το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι στη Γερμανία δεν είναι συνηθισμένο ένα παιδί τέτοιας ηλικίας να κυκλοφορεί μόνο του.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg89noybg7g9)
Έκκληση για βοήθεια και μήνυμα προς τη ΛόραΟ κ. Μπενετάτος τόνισε η οικογένεια της 16χρονης βρίσκεται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού απευθύνουν νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.
Ταυτόχρονα, στέλνουν μήνυμα και στη Λόρα, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και μόνο για να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Όπως επισημαίνεται, αυτό είναι το μοναδικό που επιθυμούν να γνωρίζουν: ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής.
Ενεργοποίηση της ομογένειας στη ΓερμανίαΜετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Τούνελ» ότι η αγνοούμενη Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η ανταπόκριση της ελληνικής ομογένειας υπήρξε άμεση. Κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια νεαρή κοπέλα που έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη, σε εύπορη περιοχή του Κίλεσμπεργκ.
