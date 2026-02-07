Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, φόβοι για την ασφάλεια της 16χρονης, δείτε βίντεο

Έκκληση για πληροφορίες και μήνυμα προς την ίδια τη Λόρα

Κινητοποίηση της ομογένειας στη Γερμανία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την οποία η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, με τη συσκευή αυτή να μην ταυτίζεται με το κινητό που είχε αγοράσει από συμμαθητή της.Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχει και δεύτερο άτομο που τη συνδράμει στη Γερμανία και πιθανόν διαμένουν στον ίδιο χώρο.Ο κ. Μπενετάτος υπογράμμισε ότι οι γονείς βρίσκονται σε οριακή ψυχολογική κατάσταση και κάλεσε να αποφεύγονται πρακτικές που επιβαρύνουν περαιτέρω την οικογένεια, όπως η βιντεοσκόπηση του σπιτιού τους χωρίς συναίνεση.Οι γονείς απευθύνουν εκ νέου έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.Παράλληλα, στέλνουν μήνυμα και στο ίδιο τους το παιδί, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, απλώς για να τους διαβεβαιώσει ότι είναι καλά και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. «Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να ξέρουν», όπως τονίζεται, «ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής».Μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ» για την αγνοούμενη Λόρα ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η κινητοποίηση της ομογένειας υπήρξε άμεση.Κάτοικος της Στουτγκάρδης, επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».Όπως επισήμανε, η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.