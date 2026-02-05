DW: Τι γνωρίζουν οι γερμανικές αρχές για τη Λόρα
H αστυνομία του Αμβούργου είχε εμπλακεί στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, κατόπιν ελληνικού αιτήματος
Σε επικοινωνία της DW με την αστυνομία του Αμβούργου, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας εξετάστηκε από τις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με γραπτή απάντηση της αστυνομίας του Αμβούργου, οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA). Το ελληνικό αίτημα αφορούσε τη διασταύρωση της διεύθυνσης φερόμενου συγγενικού προσώπου της 16χρονης στο Αμβούργο.
Όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, από τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της 16χρονης. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω ενδείξεις για τον τόπο όπου βρίσκεται η ανήλικη.
Η υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ ζούσε με την οικογένειά της τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, με τις ελληνικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη με πτήση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Από τότε δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία εξαφάνισης από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».
Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου AMBER ALERT που δημοσιεύθηκε στη σελίδα Χαμόγελο του Παιδιού: «Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Ωστόσο, σήμερα (11 Ιανουαρίου 2026) κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα».
Ποια είναι η Λόρα Λομπτέφ
