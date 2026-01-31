Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τη Λόρα στο αεροδρόμιο, το αναπάντητο αίτημα της ΕΛΑΣ στην αεροπορική

Oι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως όταν η 16χρονη έφθασε στην Αθήνα πήγε σε ένα πρακτορείο και έβγαλε ένα εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα το απόγευμα ενώ στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο με ταξί