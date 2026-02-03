Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ για την 16χρονη Λόρα: «Ταξίδεψε μόνη της για την Γερμανία, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»

Lufthansa μπορεί να επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. το γεγονός πως η

ταξίδεψε από την Αθήνα στη

, ωστόσο για να το κάνει έπρεπε να γίνουν πέντε ανάλογα αιτήματα από τις ελληνικές αρχές προς εκείνη.



Πληροφορίες του

πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από τη χώρα μας με εισιτήριο δικό τους.





Επρόκειτο βέβαια για μια τυπική επιβεβαίωση καθώς τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πεπεισμένα εδώ και μέρες ότι η 16χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία.

Όπως ανέφερε σχετικά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.,

από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της.

Ταυτόχρονα, μιλώντας στο ΕΡΤnews εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις», σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, επεσήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

Την ίδια ώρα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του», σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.

Στο μήνυμα που δημοσιεύει το protothema.gr, η Lufthansa φαίνεται να απαντά λιτά προς την ΕΛ.ΑΣ. πως «η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στην πτήση LH1283 στις 8 Ιανουαρίου 2026. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Με εκτίμηση».