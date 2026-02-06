Έλενα Ράπτη: Σε όλη τη χώρα οι Νταντάδες της Γειτονιάς από τον Μάρτιο

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά – Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει καμπάνια για το «χάπι βιασμού»

Μάρτιο το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με στόχο τη διευκόλυνση των μητέρων να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ανακοίνωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας



Η πιλοτική φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει η καθολική εφαρμογή. Δικαιούχες είναι οι μητέρες με παιδί ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Οι μητέρες που είναι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 500 ευρώ για να αναθέσουν τη φροντίδα σε επιμελητή. Για τη μητέρα που είναι μερικής απασχόλησης το ποσό είναι 300 ευρώ.



άνεργες μητέρες λαμβάνοντας 300 ευρώ για τρεις μήνες ώστε αυτό το διάστημα να κάνει τις απαραίτητες συναντήσεις για την ανεύρεση εργασίας. Σύμφωνα με την κυρία Ράπτη, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν και οι πατεράδες, υπό τον όρο της αποκλειστικής επιμέλειας του παιδιού.



Οι ώρες που θα απασχολείται ο εκάστοτε επιμελητής θα προκύπτουν κατόπιν συνεννόησης, με βάση και τις ανάγκες της μητέρας. Με δεδομένο ότι ο κάθε επιμελητής έχει δικαίωμα να κρατάει μέχρι τρία παιδιά ταυτόχρονα, το εισόδημα μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ.



Οι προϋποθέσεις για παππούδες και γιαγιάδες

Στο πρόγραμμα



Κλείσιμο απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσουν οnline σεμινάριο που θα προσφέρει απαραίτητη κατάρτιση. Επίσης, απαιτείται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών είτε από ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό είτε από άλλο πιστοποιημένο φορέα.



Επιπλέον απαιτείται πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.



Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση τον πιστοποιητικών, ώστε το Μάρτιο οπότε και αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα, να τα καταθέσουν.



Καμπάνια για το «χάπι βιασμού»

Παράλληλα, η κυρία Ράπτη ανακοίνωσε και καμπάνια για το «χάπι του βιασμού». Όπως ανέφερε, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει την ευθύνη του δικτύου δομών για την Ενδοοικογενειακή βία.



«Στα συμβουλευτικά μας κέντρα διαπιστώσαμε ότι φθάνουν περιστατικά θύματα βιασμού, που στην πλειοψηφία τους είναι από το λεγόμενο χάπι του βιασμού», τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι οι γυναίκες φοιτήτριες ως επί το πλείστον κατέθεσαν ότι ήπιαν ένα ή δύο ποτά στα οποία προφανώς τοποθετήθηκε η ουσία. Τα συμπτώματα ήταν να απολέσουν τη δυνατότητα να αντισταθούν, επειδή δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, να κακοποιούνται σεξουαλικά.



Σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας θα κατατεθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να τρέξει ένας διαγωνισμός στα σχολεία. Το ενημερωτικό υλικό που θα δημιουργηθεί, περιλαμβάνει αφίσα, σποτάκι που θα είναι προϊόν δουλειάς των ίδιων των μαθητών, ώστε να υποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα μηνύματα.