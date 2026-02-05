Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση», δείτε βίντεο

Δεσμευμένοι είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και οι μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ



Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου για υπεξαίρεση κονδυλίων

Υπενθυμίζεται ότι οι λογαριασμοί του δεσμεύτηκαν μετά από έρευνα της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε

κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των

73 εκατομμυρίων ευρώ

και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.



Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: αυτά της υπεξαίρεσης και

από παράνομες δραστηριότητες.



Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει η δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.





Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με

κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.