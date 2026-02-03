Λάρισα: Κρανίου τόπος ο Αγιόκαμπος μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγιόκαμπος Λάρισα Κακοκαιρία

Λάρισα: Κρανίου τόπος ο Αγιόκαμπος μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κάλυψαν παραλιακά σημεία και ιδιωτικές περιουσίες

Λάρισα: Κρανίου τόπος ο Αγιόκαμπος μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισα την περασμένη Κυριακή, με τον Αγιόκαμπο να θυμίζει «κρανίου τόπο».

Η σφοδρή βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τον ισχυρό κυματισμό, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και επιχειρήσεις. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κάλυψαν παραλιακά σημεία και ιδιωτικές περιουσίες.

Το βίντεο που δημοσιεύει σήμερα η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Κρανίου τόπος ο Αγιόκαμπος μετά την κακοκαιρία
1 ΣΧΟΛΙΟ

