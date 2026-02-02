Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Απορριμματοφόρο στην Ξάνθη βούλιαξε από καθίζηση στον δρόμο, έσπασε αγωγό και τα νερά έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, δείτε βίντεο
Λόγω του ατυχήματος ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας ενώ το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια οχήματος του Στρατού
Σε λακούβα που άνοιξε στον δρόμο ενώ ήταν σε εξέλιξη η αποκομιδή απορριμμάτων έπεσε όχημα του δήμου Ξάνθης με αποτέλεσμα να σπάσει αγωγό της ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης) και τα νερά να φτάσουν μέχρι τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το xanthinews το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου λίγο πριν το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, το νερό από τον αγωγό που έσπασε έφτανε μέχρι τον πρώτο όροφο παρακείμενης πολυκατοικίας.
