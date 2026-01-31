ΕΛ.ΑΣ.: Τεχνική δυσλειτουργία για λίγα λεπτά στη γραμμή «100», κανονικά η εξυπηρέτηση μέσω «112»
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διαψεύδει δημοσιεύματα περί «μπλακ-άουτ» στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Αττικής και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή της επιχειρησιακής δυνατότητας
Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «μπλακ-άουτ» και «αδυναμία ανταπόκρισης» στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Αττικής έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνική Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι παρουσιάστηκε μόνο μια πρόσκαιρη τεχνική δυσλειτουργία στη γραμμή «100», η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να επηρεαστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Χθες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.
Από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι πολίτες και οι κλήσεις εξυπηρετούνταν κανονικά μέσω του «112», με το οποίο η υπηρεσία βρισκόταν σε συνεχή και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτουργούσε κανονικά.
Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Συνεπώς, ισχυρισμοί περί «αλαλούμ», «απουσίας τεχνικού» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες και υποβαθμίζοντας συνειδητά το γεγονός ότι το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια.
Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο, με αναβαθμισμένες και σύγχρονες υποδομές, εξασφαλίζοντας σε κάθε συνθήκη την άμεση ανταπόκριση και την προστασία των πολιτών.
