Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100», οι πολίτες καλούσαν στο 112 για έκτακτη ανάγκη
ΕΛΛΑΔΑ
Άμεση Δράση 112

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100», οι πολίτες καλούσαν στο 112 για έκτακτη ανάγκη

Εκτός λειτουργίας τέθηκε για περίπου είκοσι λεπτά η τηλεφωνική γραμμή της Αστυνομίας

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100», οι πολίτες καλούσαν στο 112 για έκτακτη ανάγκη
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόβλημα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη γραμμή της Άμεσης Δράσης, το γνωστό «100». Η βλάβη αποκαταστάθηκε περίπου είκοσι λεπτά αργότερα.

Η γραμμή της Αμεσης Δράσης, επί περίπου μισή ώρα ήταν εκτός λειτουργίας και οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να καλούν στο 112 σε περίπτωση άμεσης ανάγκης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, ανοιξαν επιπλέον γραμμές στο 112 να υπάρχει διαθεσιμότητα για τον κόσμο να μπορει να εξυπηρετηθεί. Τελικά το πρόβλημα επιλύθηκε.


UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης