Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100», οι πολίτες καλούσαν στο 112 για έκτακτη ανάγκη
Εκτός λειτουργίας τέθηκε για περίπου είκοσι λεπτά η τηλεφωνική γραμμή της Αστυνομίας
Πρόβλημα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη γραμμή της Άμεσης Δράσης, το γνωστό «100». Η βλάβη αποκαταστάθηκε περίπου είκοσι λεπτά αργότερα.
Η γραμμή της Αμεσης Δράσης, επί περίπου μισή ώρα ήταν εκτός λειτουργίας και οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να καλούν στο 112 σε περίπτωση άμεσης ανάγκης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, ανοιξαν επιπλέον γραμμές στο 112 να υπάρχει διαθεσιμότητα για τον κόσμο να μπορει να εξυπηρετηθεί. Τελικά το πρόβλημα επιλύθηκε.
❗Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, έχει αποκατασταθεί.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) January 30, 2026
