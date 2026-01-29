Στη φυλακή ο πατροκτόνος της Γλυφάδας, απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο
Σύμφωνα με πληροφορίες o 46χρονος απολογούνταν για περίπου δύο ώρες
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά τη σημερινή απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα.
Ο 46χρονος σύμφωνα με πληροφορίες απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες χωρίς δικηγόρο. Στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας του ανακοίνωσαν την προφυλάκισή του.
Σημειώνεται ότι σε βάρος του 46χρονου, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
