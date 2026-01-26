Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας
Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 46χρονου πατροκτόνου της Γλυφάδας προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Ειδικότερα σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους, στην οδό Γυθείου, στη Γλυφάδα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Ειδικότερα σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους, στην οδό Γυθείου, στη Γλυφάδα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα