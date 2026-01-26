Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας
Γλυφάδα Δολοφονία Πατροκτόνος Ανθρωποκτονία Ποινική δίωξη

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας
Βασιλική Κόκκαλη
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 46χρονου πατροκτόνου της Γλυφάδας προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ειδικότερα σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους, στην οδό Γυθείου, στη Γλυφάδα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Βασιλική Κόκκαλη
