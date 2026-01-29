H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Καραγκούνης: Το 2025 είχαν γίνει επίσημες καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο «Βιολάντα»
Καραγκούνης: Το 2025 είχαν γίνει επίσημες καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο «Βιολάντα»
Ο υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι οι καταγγελίες δεν έγιναν αναφορικά με πιθανές διαρροές στο σύστημα των σωληνώσεων
Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας σχετικά με την τραγωδία στα Τρίκαλα και την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, ανέφερε πως μέσα σε λίγους μήνες το 2025 είχαν γίνει επίσημες καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο. Όπως ξεκαθάρισε ωστόσο δεν είχαν γίνει αναφορικά με πιθανές διαρροές στο σύστημα των σωληνώσεων.
«Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας μιλώντας στο Real FM.
Σύμφωνα με τον Κώστα Καραγκούνη, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. «Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη», πρόσθεσε ο Κώστας Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.
Επίσης, σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντείνει τους ελέγχους και το μόνο το 2025 αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2019, ενώ αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Εργασίας, υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, ύστερα από 35 χρόνια, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
«Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας μιλώντας στο Real FM.
Σύμφωνα με τον Κώστα Καραγκούνη, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. «Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη», πρόσθεσε ο Κώστας Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.
Επίσης, σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντείνει τους ελέγχους και το μόνο το 2025 αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2019, ενώ αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Εργασίας, υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, ύστερα από 35 χρόνια, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα